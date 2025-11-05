В ВСУ нашли способ привлечь больше новобранцев

Украина планирует внедрить систему военной службы по срочным контрактам на фоне дефицита новобранцев. Нововведение не заменит действующую систему мобилизации, но станет ее дополнением, сообщает The New York Times.

Новая модель позволит украинцам проходить службу по контракту сроком до пяти лет. Система бессрочных контрактов вызывала у украинцев серьезные опасения, поскольку «это билет в один конец», отметили в газете. После окончания срока контракта военнослужащие могут получить год отсрочки, однако затем им может грозить повторный призыв на службу.

Ранее украинские СМИ сообщили, что свыше 19 тыс. дел об уклонении от мобилизации возбудили на Украине с февраля 2022 года. За три с половиной года в стране зарегистрировали 19 273 дела, почти восемь тысяч из которых уже закрыты. Больше всего дел за нежелание отправляться на фронт было зарегистрировано в 2024 году — 7017 материалов. В 2023 году их было 6745, а в 2022 году — 2431.

До этого пленный солдат Валерий Янчук ранее сообщил, что сотрудники ТЦК насильно мобилизовали его, когда он пришел на могилу родственников. По словам бойца, после мобилизации его отправили в составе 60-й бригады на передовые позиции в ДНР.