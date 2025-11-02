Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
02 ноября 2025 в 18:06

Военэксперт объяснил, почему НАТО боится пленения своих офицеров в ДНР

Военэксперт Кнутов: пленные офицеры НАТО докажут участие Запада в конфликте с РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пленение старших офицеров НАТО подтвердит прямое участие Запада в конфликте на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что это докажет вовлеченность иностранных высокопоставленных военных в управление украинской армией в районе Красноармейска (Покровска).

Если мы захватываем [в плен] офицеров из стран НАТО, то это прямое доказательство их участия в конфликте, причем не на уровне оказания помощи, а на уровне управления боевыми действиями. Если мы их убиваем и находим тела, это тоже очень важный момент, который подтверждает то, что эти люди руководили украинскими войсками в районе Красноармейска, — объяснил Кнутов.

Военэксперт предположил, что Украина еще предпримет попытки эвакуировать иностранных специалистов из Красноармейска. Он не исключил, что в следующий раз для этих целей будет организована наземная операция.

Помимо вчерашней попытки, я думаю, что уже будет направлена группа по земле. То есть параллельно группа провалилась на вертолетах, значит, будет направлена другая группа наземным путем, которая попытается пробраться и вывести этих военных. Но это не говорит о том, что операция получится. Она может получиться или не получиться — здесь уже как сложится. Но факт в том, что однозначно постараются вывезти тех людей из стран НАТО, которые руководили боевыми действиями, — подытожил Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска группу иностранных граждан. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.

ВСУ
НАТО
Россия
Украина
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блэкаут накрыл подконтрольную ВСУ часть ДНР
Блогер-кулибин собрал дрон на необычном источнике энергии
Полицейские рассказали о схеме мошенничества под видом звонка от бухгалтера
Россиянину сделали рискованную операцию на сердце, пока оно билось
В Нотр-Даме впервые за 30 лет сыграли свадьбу
Измены женам, призыв с Украины, отсутствие ролей: как живет Евгений Дятлов
Священник объяснил, можно ли поминать самоубийц
Стало известно, кто ограбил Лувр
Четверо челябинцев арестованы за похищение человека
Мужчина сделал предложение проводнице в «Сапсане»
В Финляндии заявили о катастрофе на рынке труда
Россиянка поужинала в ресторане до потери сознания и уголовного дела
Лидеры США и Нигерии лично обсудят нападения террористов на христиан
Ученые нашли в вечной мерзлоте «климатическую бомбу» замедленного действия
Стало известно, почему канцлер Германии отменил визит в Китай
Умер оператор «Терминатора»
В Петербурге собираются ликвидировать банк с финскими корнями
Рецепт пшенной каши с тыквой на молоке в духовке: проверено временем
В российском городе нашли артефакт древних горцев
Рецепт картофельной бабки с беконом в духовке: деликатес по-белорусски
Дальше
Самое популярное
Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса
Общество

Грудка по-деревенски: беру курицу, банку соленых огурцов — и готовлю праздничный ужин за полчаса

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.