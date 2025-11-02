Военэксперт объяснил, почему НАТО боится пленения своих офицеров в ДНР

Пленение старших офицеров НАТО подтвердит прямое участие Запада в конфликте на Украине, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он отметил, что это докажет вовлеченность иностранных высокопоставленных военных в управление украинской армией в районе Красноармейска (Покровска).

Если мы захватываем [в плен] офицеров из стран НАТО, то это прямое доказательство их участия в конфликте, причем не на уровне оказания помощи, а на уровне управления боевыми действиями. Если мы их убиваем и находим тела, это тоже очень важный момент, который подтверждает то, что эти люди руководили украинскими войсками в районе Красноармейска, — объяснил Кнутов.

Военэксперт предположил, что Украина еще предпримет попытки эвакуировать иностранных специалистов из Красноармейска. Он не исключил, что в следующий раз для этих целей будет организована наземная операция.

Помимо вчерашней попытки, я думаю, что уже будет направлена группа по земле. То есть параллельно группа провалилась на вертолетах, значит, будет направлена другая группа наземным путем, которая попытается пробраться и вывести этих военных. Но это не говорит о том, что операция получится. Она может получиться или не получиться — здесь уже как сложится. Но факт в том, что однозначно постараются вывезти тех людей из стран НАТО, которые руководили боевыми действиями, — подытожил Кнутов.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинские спецслужбы несколько раз пытались вывезти из района Красноармейска группу иностранных граждан. Он отметил, что особая важность этих лиц подтверждается самим фактом отправки за ними специального воздушного судна.