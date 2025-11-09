Военкор раскрыл реальные масштабы энергетического коллапса на Украине

На сегодняшний день Украина утратила почти 80% всех объектов газовой инфраструктуры, заявил в эфире телеканала «Россия 1» военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, в связи с этим Киев все чаще отключает электричество в подконтрольных ему регионах. Военкор обратил внимание, что запасы топлива в украинских хранилищах крайне низкие.

Противник заявляет о том, что генерация на всех теплоэлектроцентралях страны остановлена. Кроме того, поражено 80% газовой инфраструктуры Украины, а запасов в хранилищах очень мало, — сказал Поддубный.

Военкор добавил, что проблемы с энергетикой также оставили след на военно-промышленном комплексе противника. Речь идет в том числе о производстве ракет на Украине.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник пообещал, что ответ российской армии на удар по Белгороду, который повредил энергосистему региона, будет гораздо более масштабным. Он также выразил уверенность, что энергоинфраструктура города будет быстро восстановлена.