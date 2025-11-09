В Госдуме пригрозили ВСУ ответом на повреждение энергосистемы Белгорода Депутат Колесник: ответ РФ на удар ВСУ по Белгороду будет более масштабным

Ответ российской армии на атаку ВСУ по Белгороду, которая повредила энергосистему региона, будет гораздо более масштабным, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также выразил уверенность, что энергоинфраструктура города будет быстро восстановлена.

Что касается ответа, он будет несомненным и гораздо более масштабным за налет на Белгородскую область и критическую инфраструктуру. Кстати, мы довольно быстро восстановим это, несомненно, в ближайшее время, — отметил Колесник.

Ранее губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что система энергоснабжения Белгорода получила повреждения после атаки ВСУ вечером 8 ноября. По его словам, энергетики работают над восстановлением объектов. Без электричества остались более 20 тысяч жителей.

В ночь на 8 ноября средства противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на энергообъекты Волгоградской области. Как сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что Вооруженные силы Украины попытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске. Он отметил, что объект не пострадал и продолжает работу в обычном режиме. На месте происшествия работают оперативные службы.