Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
09 ноября 2025 в 12:36

Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске

ВС России успешно наступают в микрорайоне Динас Красноармейска

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российская армия продолжает уничтожение бойцов ВСУ, попавших в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, военнослужащие ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас.

В населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поразили украинские объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса ВСУ. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников и ракетных войск. Кроме того, армия РФ уничтожила пункты временной дислокации иностранных наемников.

До этого российские войска освободили село Рыбное в Запорожской области. По данным Минобороны, штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и успешно закрепились на западном берегу.

ВС РФ
ВСУ
Красноармейск
ДНР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему снова перенесли GTA VI
Эрдоган анонсировал масштабную помощь жителям Газы
Минздрав раскрыл состояние детей после страшного ДТП на Крымском мосту
Трамп попался на ошибке Байдена
Рассел Кроу похудел на 25 килограммов после «убийства бывшей жены»
«Не нужен русский чемпион»: Емельяненко о дискриминации бойцов на арене ММА
Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске
Жена рэпера Мота победила на мировом турнире
Трамвай чудом не улетел в «портал в ад» на улице в Петербурге
Способы легальной экономии на парковках Саратова: полная информация
В правительстве Испании рассказали, какой должна быть Европа к 2035 году
В Кемерово задержали подозреваемого в расстреле у ночного клуба
ВС России нанесли массированный удар по важным для ВСУ объектам на Украине
«Вне конкуренции»: раскрыто имя артистки — лидера новогодних корпоративов
Ушел из жизни актер Владимир Симонов: фотографии самых ярких ролей
Политолог объяснил, почему США не могут склонить Зеленского к миру
Стало известно о прорыве обороны ВСУ в Запорожской области
Бушующий на Филиппинах супертайфун попал на видео
Обвиняемый в подрыве «Северных потоков» находится в критическом состоянии
Анджелина Джоли «забыла» своего водителя на Украине после мобилизации
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга
Семья и жизнь

Вместо чая и кофе с утра — назван напиток, улучшающий работу мозга

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.