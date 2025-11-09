Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске

Бойцы сжимают тиски вокруг ВСУ, попавших в ловушку в Красноармейске ВС России успешно наступают в микрорайоне Динас Красноармейска

Российская армия продолжает уничтожение бойцов ВСУ, попавших в окружение в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой Народной Республики, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, военнослужащие ВС РФ ведут успешное наступление в микрорайоне Динас.

В населенном пункте Красноармейск штурмовые группы 2-й армии успешно вели наступательные действия в микрорайоне Динас, а также продолжали уничтожение окруженных формирований ВСУ, — подчеркнули в МО.

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ поразили украинские объекты энергетики, используемые в интересах военно-промышленного комплекса ВСУ. Удары наносились с помощью авиации, беспилотников и ракетных войск. Кроме того, армия РФ уничтожила пункты временной дислокации иностранных наемников.

До этого российские войска освободили село Рыбное в Запорожской области. По данным Минобороны, штурмовые подразделения 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии группировки войск «Восток» форсировали реку Янчур и успешно закрепились на западном берегу.