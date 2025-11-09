Военкоры предрекли скорую отставку Сырского

На Украине постепенно начинается кампания по отставке главкома ВСУ Александра Сырского, пишет Telegram-канал «Военная хроника». По мнению военблогеров, это происходит на фоне обострения ситуации для ВСУ в Красноармейске (украинское название — Покровск).

По данным канала, критика в адрес Сырского усиливается из-за отсутствия реальных планов по деблокированию Красноармейска. Ему ставят в вину как неудачные решения в тактическом плане, так и потерю времени, которое Россия использует для закрепления в городе и создания опорной базы для дальнейшего продвижения, говорится в публикации.

Авторы отмечают, что основная часть критики в адрес командующего ВСУ связана с тем, что он не предлагает никаких альтернатив, кроме прямых штурмов. В связи с этим, по их мнению, постепенно развивается кампания по его отставке, сообщают военкоры.

Ранее британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и Сырским возникли серьезные разногласия. По мнению эксперта, конфликт связан с отказом военного руководства выполнить приказ о проведении наступательной операции.