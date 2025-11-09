Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 ноября 2025 в 19:42

В Чехии возникли вопросы по одной инициативе для Украины

Депутат Гавличек: к инициативе по боеприпасам для ВСУ возникло много вопросов

Карел Гавличек Карел Гавличек Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Инициатива по боеприпасам для ВСУ вызывает много вопросов, заявил первый заместитель председателя выигравшего парламентские выборы в Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») Карел Гавличек. По его словам, которые передает местный канал CNN Prima NEWS, она непрозрачна.

Кто те источники, из которых это покупается, кто поставщики, за сколько покупается, как это обрабатывается, какова на этом прибыль, в каком качестве это идет на Украину? Это большая проблема… Дайте нам еще время, чтобы мы разобрались, — заявил Гавличек.

Ранее американские обозреватели предупредили, что с победой партии Андрея Бабиша ANO на выборах у Праги могут испортиться отношения с НАТО. Лидер оппозиции занял жесткую позицию по поводу военной поддержки Украины, выступил против ее вступления в Евросоюз. Бабиш также критикует внешнеполитический курс нынешних властей.

До этого Бабиш заявил о неготовности Украины к членству в ЕС, указав на необходимость сперва завершить конфликт. При этом политик подтвердил готовность Чехии продолжать поддержку Киева через механизмы европейского финансирования, подчеркнув важность обеспечения прозрачности поставок вооружения.

