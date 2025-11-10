Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 13:21

«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался

В Орске скончался ошибочно признанный умершим мужчина

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и скончался, сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург». По его информации, речь идет о жителе Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины.

Привести в порядок документы россиянин не смог, поскольку в октябре его не стало уже на самом деле. Из-за этого у родственников возникли трудности с организацией похорон, поскольку в ЗАГСе он уже числился ушедшим из жизни. Для решения проблемы семья обратилась в суд. Запись аннулировали, мужчину смогли официально предать земле.

Ранее сообщалось, что житель Кемерово вышел из стрип-клуба и умер. Следователи выяснили, что у заведения между посетителями произошел конфликт. Один из участников потасовки внезапно достал оружие и обстрелял оппонентов. Двух человек увезли в больницу с огнестрельными ранениями.

До этого в Самаре 77-летняя женщина провалилась в коллектор и умерла спустя четыре дня, проведенных в ловушке глубиной два метра. По информации источника, заслуженная мать СССР, награжденная медалью Материнства I степени, звала на помощь, но ее крики заглушал шум проезжающих машин.

