«Умерший» по ошибке мужчина не дождался признания его живым и скончался

Признанный умершим россиянин не дождался признания его живым и скончался, сообщает Telegram-канал «Инцидент Оренбург». По его информации, речь идет о жителе Орска, который весной 2025 года узнал о своей юридической смерти из-за ошибочного опознания тела неизвестного мужчины.

Привести в порядок документы россиянин не смог, поскольку в октябре его не стало уже на самом деле. Из-за этого у родственников возникли трудности с организацией похорон, поскольку в ЗАГСе он уже числился ушедшим из жизни. Для решения проблемы семья обратилась в суд. Запись аннулировали, мужчину смогли официально предать земле.

