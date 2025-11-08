Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:37

Россиянин вышел из стрип-клуба и умер

Житель Кемерово погиб при стрельбе у ночного клуба

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У ночного клуба в Кемерово произошла стрельба, сообщила пресс-служба СУ СК по региону. Двух посетителей заведения доставили в больницу с огнестрельными ранениями. Один из мужчин погиб.

8 ноября около 3:00 у одного из заведений на проспекте Советском произошел конфликт между двумя группами мужчин, в ходе которого один из участников применил оружие, — сказано в сообщении.

Следователи выяснили, что на выходе из клуба между двумя посетителями произошел конфликт. Один из участников потасовки внезапно достал оружие и обстрелял оппонентов. По предварительной информации, конфликт произошел из-за шумного поведения одной компании.

Всех участников драки установили, полиция уже задержала их. СК между тем возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и покушении на убийство двух и более лиц. Правоохранители выясняют все обстоятельства потасовки.

Ранее неизвестные открыли огонь недалеко от конного клуба в деревне Дранишники Ленинградской области. Предполагается, что стрельба велась из автоматического оружия. Прибывшие на вызов сотрудники полиции обнаружили на земле соответствующие гильзы.
