Пенсионерка четыре дня умирала в коллекторе В Самаре 77-летняя женщина умерла в коллекторе после четырех дней заточения

В Самаре 77-летняя женщина провалилась в коллектор и умерла спустя четыре дня, проведенных в ловушке глубиной два метра, сообщает Readovka. По информации источника, заслуженная мать СССР, награжденная медалью Материнства I степени, звала на помощь, но ее крики заглушал шум проезжающих машин.

В материале говорится, что, согласно данным экспертизы, пенсионерка скончалась от острой сердечной недостаточности, имея перелом плечевой кости и ушибленную рану головы. Как отметил источник, уголовное дело о халатности было возбуждено только через два месяца после трагедии. Власти Октябрьского района Самары не ответили на запрос издания о причинах происшествия.

Ранее в Прокопьевске Кемеровской области погибли двое детей, которые задохнулись в заброшенном канализационном коллекторе. Десятилетние мальчики решили выяснить, что находится под люком, но обратно на поверхность не выбрались.

До этого двое сотрудников коммунальной службы из Таганрога погибли во время ремонта коллектора. По информации источника, мужчин отправили работать на улице Сызранова, позже их тела нашли на дне колодца. Предварительно, оба сотрудника отравились газом.