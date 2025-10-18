Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 14:20

Двоих детей нашли мертвыми в заброшенном канализационном коллекторе

Тела двух детей нашли в канализационном коллекторе в Кузбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Прокопьевске Кемеровской области погибли двое детей, которые задохнулись в заброшенном канализационном коллекторе, передает Telegram-канал «112». Десятилетние мальчики решили выяснить, что находится под люком, но обратно на поверхность не выбрались.

По информации источников, раньше коллектор мог принадлежать колбасной фабрике. Однако предприятие давно прекратило свою работу, добавили на канале.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о раскрытии убийства восьмилетней девочки 31-летней давности в Ростовской области. В начале августа 1994 года при тушении пожара в квартире дома в поселке Каменоломни было найдено тело ребенка. Перед смертью она была изнасилована. По информации Волк, преступление совершил житель города Шахты, который один из своих тюремных сроков отбывал за 11 эпизодов преступлений, связанных с насилием над детьми.

До этого в Санкт-Петербурге задержали 35-летнюю местную жительницу, которая оставила новорожденную дочь около мусорного контейнера. Трехмесячную малышку в коляске нашел прохожий.

