Двоих детей нашли мертвыми в заброшенном канализационном коллекторе Тела двух детей нашли в канализационном коллекторе в Кузбассе

В Прокопьевске Кемеровской области погибли двое детей, которые задохнулись в заброшенном канализационном коллекторе, передает Telegram-канал «112». Десятилетние мальчики решили выяснить, что находится под люком, но обратно на поверхность не выбрались.

По информации источников, раньше коллектор мог принадлежать колбасной фабрике. Однако предприятие давно прекратило свою работу, добавили на канале.

