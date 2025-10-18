Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 11:21

Раскрыто жестокое убийство восьмилетней девочки в 1994 году

В Ростовской области задержан педофил, убивший девочку в 1994 году

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области раскрыли убийство 31-летней давности, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. В начале августа 1994 года при тушении пожара в квартире дома в поселке Каменоломни было найдено тело восьмилетней девочки. Перед смертью она была изнасилована.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет проведены судебно-генетические экспертизы. Полицейские установили личность предполагаемого преступника и задержали его, — рассказала она.

По данным Волк, это житель города Шахты, который один из своих тюремных сроков отбывал за 11 эпизодов преступлений, связанных с насилием над детьми. Сейчас он находится под стражей.

Ранее охранника музыкальной школы на Солнцевском проспекте в Москве обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 10-летней девочке. Следователи сообщают, что 68-летний мужчина поцеловал ребенка в губы. В свое оправдание охранник сказал, что у него нет детей и через поцелуй он хотел реализовать отцовские функции, а сексуального подтекста его действия якобы не имели.

