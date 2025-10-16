Охранник музыкальной школы поцеловал в губы 10-летнюю ученицу

Охранника музыкальной школы на Солнцевском проспекте в Москве обвинили в сексуальных домогательствах по отношению к 10-летней девочке, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по столице. По информации ведомства, 68-летний мужчина поцеловал ребенка в губы.

Испуганная девочка сразу же рассказала о случившемся педагогу, та позвонила ее матери и вызвала полицию. Педофила задержали. В свое оправдание охранник сказал, что у него нет детей и через поцелуй он хотел реализовать свои отцовские функции, а сексуального подтекста его действия якобы не имели.

При трудоустройстве в ЧОП жена мужчины соврала, что он не судим, хотя в 2007 году извращенец получил пять лет колонии за причинение тяжкого вреда здоровью. Суд назначил ему наказание в виде 12,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее в Нефтеюганске в отношении двух экс-полицейских возбудили уголовное дело о насилии над четырехлетним ребенком. По предварительной информации, мужчина совращал мальчика, а его жена записывала процесс на камеру. Сотрудников МВД уже уволили. Малыш в настоящее время находится под опекой родного отца.