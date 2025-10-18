Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 10:54

Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки

СК: в Петербурге задержана мать брошенного у мусорного бака младенца

Фото: t.me/gsuskrf_spb*

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнюю местную жительницу, которая оставила новорожденную дочь около мусорного контейнера, сообщили в городском СУ СКР. Трехмесячную малышку в коляске нашел прохожий.

Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в публикации.

Уголовное дело против нее возбуждено по статье «Оставление в опасности». По данным ведомства, ранее она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас девочка находится в безопасности.

До этого несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.

дети
происшествия
Санкт-Петербург
уголовные дела
