Полиция нашла мать выброшенной на мусорку трехмесячной девочки СК: в Петербурге задержана мать брошенного у мусорного бака младенца

В Санкт-Петербурге задержали 35-летнюю местную жительницу, которая оставила новорожденную дочь около мусорного контейнера, сообщили в городском СУ СКР. Трехмесячную малышку в коляске нашел прохожий.

Женщина задержана, следствием выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сказано в публикации.

Уголовное дело против нее возбуждено по статье «Оставление в опасности». По данным ведомства, ранее она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Сейчас девочка находится в безопасности.

До этого несовершеннолетняя жительница Барнаула лишила жизни своего новорожденного ребенка из-за страха перед реакцией родителей. 17-летняя девушка скрывала беременность и совершила преступление, находясь в одиночестве дома после родов.