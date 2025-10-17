Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 11:11

Младенца в коляске нашли рядом с мусоркой в Петербурге

Уголовное дело возбудили в Санкт-Петербурге из-за брошенного младенца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге обнаружили брошенного младенца в коляске рядом с мусорными баками, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

По факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (ст. 125 УК РФ), — говорится в сообщении.

Малыша нашли прохожие на Московском проспекте, туда вызвали правоохранителей и скорую помощь. Следователи начали искать оставившую ребенка мать, также проводится осмотр места происшествия.

Ранее газета The Sun сообщила, что жительницу Великобритании Назли Мертоку признали виновной в убийстве собственной дочери. Суд установил, что женщина так сильно укачивала трехмесячного ребенка, что это привело к смерти. Она также лгала медикам, пытаясь скрыть преступление. Экспертиза показала, что младенец умер от черепно-мозговой травмы.

До этого врачей роддома Новокузнецка обвинили в гибели недоношенного ребенка. По заявлению родственников роженицы, медицинский персонал допускал хамское поведение и профессиональные нарушения.

