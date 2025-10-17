Младенца в коляске нашли рядом с мусоркой в Петербурге

В Санкт-Петербурге обнаружили брошенного младенца в коляске рядом с мусорными баками, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ в своем Telegram-канале. Возбуждено уголовное дело по статье об оставлении ребенка в опасности.

По факту оставления младенца в опасности возбуждено уголовное дело (ст. 125 УК РФ), — говорится в сообщении.

Малыша нашли прохожие на Московском проспекте, туда вызвали правоохранителей и скорую помощь. Следователи начали искать оставившую ребенка мать, также проводится осмотр места происшествия.

