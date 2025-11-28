День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 14:43

Вассерман назвал ханжеством запрет на рассылку интим-фото

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Запрет на рассылку интим-фото не может быть поддержан, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий назвал инициативу «ханжеством и истерикой».

Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что [Константин] Чуйченко (глава Минюста. — NEWS.ru) эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно, — заявил Вассерман.

По мнению депутата, подобные запреты не могут распространяться на взрослых людей. Он резко осудил подобную инициативу.

Ранее депутаты ГД от партии «Новые люди» выступили с инициативой закрепить административную ответственность за отправку интимных изображений без согласия адресата. Парламентарии отметили, что количество жалоб россиянок на рассылку изображений интимного характера возросло.

Анатолий Вассерман
запреты
инициативы
фото
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка отдала мошенникам квартиру, думая что они из «Школы ремонта»
«Роскошное предложение»: депутат о привлечении мигрантов Афганистана в РФ
В «Газпроме» зафиксировали истощение запасов топлива в Европе
«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере
Канцлер Германии оценил миграционные рекомендации США
Россиян предупредили о смертельной опасности красной икры
Готовим вкуснейшее французское крем-брюле: всего 3 ингредиента и ваниль
В ГД оценили решение допустить гимнастов из России в нейтральном статусе
Россиянам рассказали, на сколько подорожают бьюти-услуги в 2026 году
Бойцы «Барс-Сармат» спасли гражданских после атаки дрона ВСУ
Водителей Ямала предупредили о тяжелых погодных условиях
Названы последствия для Усольцевых, которые могут вести тайную жизнь в Азии
Жительница Красноселькупа может получить срок за избиение знакомой
Появилась возможная версия готовящегося обвинения против Ермака
Синоптик ответил, когда в Москву и Подмосковье придет зима
Мединский высмеял Каллас за слова о «нападениях» России
Родная мать заставила 16-летнюю дочь торговать телом ради заработка
В Британии «раскрыли» шпионских биоголубей России
В Ирландии высмеяли проблемы британской армии
Часть россиян получит тринадцатую пенсию в этом году
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.