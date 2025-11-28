Вассерман назвал ханжеством запрет на рассылку интим-фото

Запрет на рассылку интим-фото не может быть поддержан, заявил НСН депутат Госдумы Анатолий Вассерман. Парламентарий назвал инициативу «ханжеством и истерикой».

Предложения могут быть любые, но я очень надеюсь, что [Константин] Чуйченко (глава Минюста. — NEWS.ru) эту инициативу отвергнет. Другими словами, не нужно устраивать на ровном месте ханжество и истерики. Это уже перебор и совсем не нужно, — заявил Вассерман.

По мнению депутата, подобные запреты не могут распространяться на взрослых людей. Он резко осудил подобную инициативу.

Ранее депутаты ГД от партии «Новые люди» выступили с инициативой закрепить административную ответственность за отправку интимных изображений без согласия адресата. Парламентарии отметили, что количество жалоб россиянок на рассылку изображений интимного характера возросло.