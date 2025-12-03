«Их для этого создали»: депутат о лишении русского языка защиты на Украине

«Их для этого создали»: депутат о лишении русского языка защиты на Украине Вассерман: вытеснение русского языка на Украине не прекратится до смены власти

Вытеснение русского языка на Украине не прекратится, пока в стране полностью не поменяется власть, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, украинское руководство действует в строгом соответствии со своим предназначением.

Русские на тех землях, что сейчас именуются Украиной, составляют, по данным социологической службы «Гэллап», пять человек из шести. Но Украина стала инструментом для превращения этого русского большинства во что-нибудь нерусское, а если повезет, то и антирусское. Поэтому ничего удивительного в нынешнем решении руководства страны лишить русский язык защиты на Украине нет. Они действуют в строгом соответствии со своим предназначением. Их для этого создали, они это делают, — отметил Вассерман.

Как отметил парламентарий, надеяться на то, что Украина вдруг откажется от задачи притеснять русскоговорящих в стране, не приходится. По его мнению, Россия должна вновь признать украинцев частью русского народа, чтобы исправить сложившуюся несправедливость.

Лучшее, что мы можем предпринять в этой ситуации, — это сделать Украину вновь частью России, вновь признать украинцев частью русского народа. И таким образом прекратить эту, существующую уже более 160 лет, террористическую организацию, — заключил Вассерман.

Ранее украинский депутат Владимир Вятрович заявил, что русский язык лишился правовой защиты на территории страны. По его словам, за соответствующий законопроект проголосовали 264 члена Верховной рады. Он пояснил, что русский исключили из списка языков национальных меньшинств, охраняемых Европейской хартией.