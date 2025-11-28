День матери
28 ноября 2025 в 14:10

Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Декабрь в Москве начнется аномально теплой погодой, уверены синоптики. Придут ли в столицу морозы до конца 2025 года, сколько будет градусов, чего ждать?

Какой будет погода в Москве в начале декабря

Ноябрь-2025 запомнится жителям столичного региона аномальным теплом, отмечают синоптики. Декабрь перехватил эстафету оттепелей, и жителям Москвы не скоро доведется увидеть настоящие морозы.

«Оттепель эстафетой будет передана от осени зиме. Первый день декабря пройдет под знаком усиления антициклона. Осадки маловероятны. Ночью от 0 до плюс 3, днем плюс 1–4 градуса. Такие же прогнозы и на последующие дни. Зима стартует с бесснежья», — объявил в своем Telegram-канале синоптик Евгений Тишковец.

Небольшое похолодание придет в столицу только в конце первой недели, температура опустится ниже нуля. Однако это продлится недолго: по прогнозу «Метеоновостей», на второй неделе декабря ожидается новая оттепель до плюс 4 градусов.

Чего ждать в Москве в первый месяц зимы, сколько будет градусов

В начале октября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что Россию и Европу ждет «самая холодная зима за последние 20 лет». Однако погода в декабре не спешит заморозить Москву: серьезного похолодания не ожидается по крайней мере до января.

«Установление зимнего характера погоды с формированием устойчивого снежного покрова и отрицательной средней температурой воздуха ожидается в Москве и Московской области не ранее второй половины декабря», — предупредил Тишковец.

По оценкам Gismeteo, температуры выше нуля будут держаться в Москве по крайней мере до середины декабря. После этого похолодает до минус 4–5 градусов — и такая погода, с постоянной облачностью и снегопадами, задержится до Нового года. В целом, отметил Тишковец, декабрь 2025 года прогнозируется на 3–5 градусов выше климатической нормы.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«В декабре прогнозируются две волны умеренного холода во второй и третьей декадах, но они будут не экстремальными, а всего лишь примерно соответствовать климатической норме (минус 8,6 градуса днем и минус 3,5 — ночью). При этом количество осадков будет соответствовать многолетним показателям (51 мм). Природа и москвичи застынут в ожидании начала календарной зимы с надеждой на настоящие снегопады, сугробы и морозы», — считает Тишковец.

Таким образом, экстремальная зима с рекордными морозами, снежными вихрями и постоянными температурными качелями, о которой предупреждали некоторые синоптики, придет в Центральную Россию не раньше середины января.

Какая погода будет в декабре в Санкт-Петербурге, прогноз

По общим оценкам, декабрь в Санкт-Петербурге также начнется ветреной и не по сезону теплой погодой. Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов уверен, что декабрь будет теплее нормы на 1–3 градуса. Он отметил, что погода в России стала противоположностью Европе и Северной Америке.

«[Одной из причин для таких прогнозов] стало ослабление полярного вихря, что привело к усилению меридиональности воздушных потоков в Северном полушарии. Причем в Северной Америке и Европе их направленность с севера на юг (и недавние снегопады на севере Италии тому подтверждение), а над Русской равниной и Сибирью — преимущественно с юга на север», — отметил Шувалов.

Синоптик подчеркнул, что нет гарантий, что теплым и слякотным будет весь декабрь: нельзя исключать «короткие, но яростные похолодания».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Даже малейший перерыв в потоке южных и атлантических циклонов может привести к прорыву арктического воздуха на юг. Но, скорее всего, это будут эпизоды, а в целом декабрь в Петербурге окажется теплее обычного, с нормальным количеством осадков», — заключил синоптик.

