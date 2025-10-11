Аномальные холода заморозят Россию: сбудется ли пророчество, какой прогноз?

Будущая зима может стать экстремально холодной за долгие десятилетия, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Что об этом известно, правда ли аномальные холода заморозят Россию, сбудется ли «пророчество» Миллера, какой прогноз на зиму?

«Пророчество» Миллера, какой будет зима 2025–2026 года

Предстоящая зима в России будет аномально холодной, объявил глава «Газпрома» Алексей Миллер на Петербургском международном газовом форуме. Он подчеркнул: в «Газпроме» внимательно следят за погодой.

«Следим внимательно за погодой каждый день, у нас в руководстве „Газпрома“ много карт, которые говорят об отклонении средней климатической нормы температуры. <…> Мы знаем, что раз в десять лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет — аномально холодная зима», — заявил Миллер.

Бизнесмен подчеркнул: тот факт, что предыдущая зима была теплой, ни о чем не говорит, экстремально холодные зимы могут прийти в любой год. По словам Миллера, «уже в ближайшее время» может прийти зима c «абсолютно конкретным выражением в цифрах»: температурой в минус 25 градусов от Мурманской области до Краснодарского края.

Миллер подчеркнул, что «Газпром» тщательно готовится: уже к 10 октября подземные газохранилища (ПХГ) компании заполнены на 100%.

«Зима будет страшной», — предположили пользователи Сети.

Алексей Миллер Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Что говорят синоптики, будет ли экстремальная зима в России

Ранее синоптики указывали, что зима 2025–2026 года наступит стремительно и будет отличаться частыми перепадами: ожидаются температурные качели. Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец скептически отнесся к пророчеству Миллера: вероятность холодов в минус 25 градусов в Москве не превышает 14%.

В целом зима, наоборот, ожидается на 2,5–3 градуса теплее климатической нормы. С ним согласна главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова: в комментарии NEWS.ru она отметила, что в ближайшие десятилетия в России не ожидается аномально холодных зим. Процесс глобального изменения климата сделал зимы гораздо мягче, без трескучих морозов.

Однако научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд считает, что было бы неправильно полагать, что холодной зимы быть не может. Он напомнил, что январь 2024 года в Москве был экстремально холодным и сопровождался коммунальными катастрофами в Подмосковье; в то же время январь 2025 года был экстремально теплым.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какой ожидается зима 2025–2026 года по месяцам

Европейские синоптики из Mkweather утверждают, что зима-2025/26 запомнится надолго: большое количество макроклиматических факторов сделает ее очень контрастной.

Первым месяцем зимы станет ноябрь. Он будет самым сырым и промозглым месяцем зимнего сезона в Центральной России, при этом устойчивый снежный покров не сможет сформироваться до начала декабря. В 2025 году морозов до минус 40 градусов не ожидается — однако затем ситуация может сильно измениться.

В целом в Восточной Европе прогнозируется влажный и теплый декабрь, который к февралю обернется экстремальными холодами. Зима окажется разбита на теплый (декабрь) и холодный (февраль) периоды. Начало зимы может принести бурные метели и штормы (в особенности в Западной Европе), однако в январе — феврале сменится мощными снегопадами, которые накроют Центральную и Восточную Европу. «Арктические вторжения» будут периодически выстуживать воздух от Скандинавии до Балкан. Полярный вихрь, который переносит холодный воздух с северов в Европу, может вызвать «исторические» холода в феврале, способные поспорить с самыми холодными зимами прошлых десятилетий. Еще одним фактором станут обильные снегопады в Сибири, которая станет «поставщиком холода» в Европу.

«Восточная Европа (Украина, Белоруссия, Западная Россия) станут самым холодным регионом континента, с вероятностью перекрыть рекорды холода в конце зимы. Ожидаются постоянный снежный покров и низкие температуры», — прогнозирует Mkweather.

