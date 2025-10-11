Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 06:00

Синоптик рассказала, когда в Россию могут прийти «тропические» зимы

Синоптик Позднякова: раньше 2050 года в России не будет аномально жарких зим

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

До 2050 года на территории России не прогнозируется аномально высоких температур в зимний период, заявила NEWS.ru главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. Однако, по ее словам, в ближайшие годы средние показатели температуры будут превышать климатическую норму.

В связи с потеплением климата каждое 30-летие зимний период становится все теплее и теплее, но тем не менее отрицательная температура будет сохраняться. По крайней мере до 2050 года не будет такого, чтобы на всей территории столичного региона в зимний период температура не опускалась до минусовых значений. В ближайшие годы температура воздуха будет немного превышать характерные значения, но экстремально теплой зимы, как в Сочи или даже Краснодаре, не будет, — отметила Позднякова.

Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что в Москве в период с 13 по 16 октября ночью могут пройти осадки в виде мокрого снега. По его словам, следующая порция снега ожидается на границе второй и третьей декады месяца.

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что в Европе и России ожидается аномально холодная зима, которая случается примерно раз в два десятилетия. По его словам, температура в европейской части России может опуститься до 25 градусов ниже нуля.

синоптики
погода
Россия
климат
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
