10 октября 2025 в 12:58

Синоптик рассказал, когда в Москве пойдет первый снег

Синоптик Ильин: с 13 по 16 октября в Москве может выпасть мокрый снег

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В период с 13 по 16 октября в ночное время в Москве могут выпасть осадки в виде мокрого снега, заявил синоптик Александр Ильин. По его словам, которые передает 360.ru, следующая порция снега выпадет на стыке второй и третьей декады месяца.

Следующая порция мокрого снега уже не за горами — ожидается на стыке второй и третьей декады октября. Этот снег будет сильнее, — отметил эксперт.

Метеоролог сообщил, что в столичном регионе 11 октября ожидается похолодание. В ночь с субботы на воскресенье температура опустится до семи–девяти градусов из-за прохождения холодного фронта. В понедельник, 13 октября, станет еще прохладнее — от четырех до девяти градусов, и такая погода продержится до конца недели.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

синоптики
прогнозы
погода
зимы
