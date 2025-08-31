Надвигается аномальная зима: Россию завалит снегом с морозами до минус 40?

Россию в 2025–2026 годах ждет аномальная зима с резкими перепадами температур и снежными заносами. Чего ждать от погоды с ноября по февраль, в чем причина аномальных зим, когда будет тяжелее всего?

Чего ждать от зимы 2025–2026 годов, какой будет погода

Американские ученые прогнозируют глобальные изменения в мировой погоде зимой 2025–2026 годов. Severe Weather Europe предупреждает, что будущей зимой вернется Ла-Нинья («Девочка») — холодное климатическое явление в Тихом океане, которое вызывает аномалию в глобальных масштабах.

Обратное явление, когда перегреваются огромные массы воды в экваториальной части Тихого океана, называется Эль-Ниньо («Мальчик»). Они чередуются каждые несколько лет, кардинально меняя климатическую картину зимой и летом.

Сейчас состояние Тихого океана нейтральное. Но Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США ожидает, что уже в октябре вернется Ла-Нинья, которая будет «править» будущей зимой, порождая масштабные циклоны и снегопады в Северном полушарии.

Ожидается, что зима на территории Европейской России будет необычно теплой и при этом очень снежной. Серьезную угрозу при этом представляют частые гололедицы, экстремальные осадки (ледяные дожди и подобные явления) и резкие перепады температур. По оценкам ученых, это становится новой нормой: академик РАН климатолог Владимир Клименко предупредил, что зим с морозами крепче минус 30 градусов в Центральной России больше ждать не стоит, а теплые зимы будут в два-три раза чаще.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как будет проходить зима, чего ждать в Москве и остальной России

По оценкам синоптиков, в Москве и других регионах Центральной России первым месяцем зимы станет ноябрь. Он окажется самым сырым и промозглым месяцем зимнего сезона. При этом устойчивый снежный покров не сможет сформироваться до начала декабря, пишет PRIMPRESS.

По оценкам климатологов, предстоящей зимой едва ли возможны экстремальные морозы до минус 40 градусов. Тем не менее погода не будет комфортной.

Декабрь и январь принесут на территорию Европейской России относительное затишье, осадков ожидается в пределах нормы. При этом средняя температура будет стабильно выше нормы: декабрь окажется теплее на два градуса, а январь — на все три градуса.

Самые серьезные испытания предстоящей зимы принесет февраль: ожидаются как классические снегопады, так и снег с дождем, а также опасные ледяные дожди. При этом количество осадков, по прогнозам, будет вдвое больше нормы. А в феврале продолжится аномальное тепло: зимние нормы будут превышены на четыре градуса.

Читайте также:

Лето в Москве кончается аномальной жарой: что 1 сентября, прогноз на неделю

Прогноз погоды на осень 2025 года: вернется ли тепло, будет ли бабье лето?

«СВО будет продолжена»: доклад Герасимова, новая карта Украины