Лето в Москве кончается аномальной жарой: что 1 сентября, прогноз на неделю

Лето в Москве кончается аномальной жарой: что 1 сентября, прогноз на неделю

Последние дни лета в Москве оказались очень жаркими. Какая погода будет 1 сентября и в первую неделю сентября, когда закончится жара, как меняется погода в Петербурге?

Какая погода пришла в Москву, что будет 1 сентября

День 30 августа в Москве стал самым жарким за месяц, указывает метеоролог Татьяна Позднякова: на ВДНХ воздух разогрелся до плюс 28,8 градуса — это рекорд для XXI века. По прогнозу, 31 августа будет аномально жарким и может обновить рекорд 2020 года.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует аномально жаркую, солнечную и сухую погоду благодаря гребню антициклона, который проходит через Москву и область.

«Показания термометров на 7–8 градусов превысят климатическую норму. Температура воздуха — плюс 27–29 градусов, по области — плюс 25–30. Атмосферное давление немного ниже нормы», — прогнозирует Леус.

Сколько будет градусов в Москве в начале сентября, когда закончится жара

Однако уже в понедельник, 1 сентября, погода в Москве резко переменится. Леус прогнозирует, что после ночных плюс 14–16 градусов дневная температура в Москве не поднимется выше плюс 22–24. Кроме того, возможны непродолжительные дожди.

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что похолодание продолжится: днем 2 сентября в Москве температура не поднимется выше плюс 19 градусов. В дальнейшем дневная температура будет держаться на уровне плюс 19–20 градусов, а ночью может похолодать до плюс 9.

Foreca прогнозирует, что неделя будет в основном безоблачной. К выходным начнет теплеть, и к 8 сентября температура в Москве может вновь вырасти до плюс 22–23 градусов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Что с погодой в Санкт-Петербурге, как пройдет начало сентября

В отличие от Москвы, в Санкт-Петербурге 30 августа принесло рекордные осадки: Позднякова указывает, что на город вылилось 25,3 мм осадков, что стало новым суточным рекордом. В августе на Петербург вылилось 105 мм осадков (122% от нормы).

Постепенно к городу на Неве подходит северный антициклон, и 31 августа потеплеет до плюс 20–22 градусов.

1 сентября, прогнозирует Леус, погода в Санкт-Петербурге существенно не поменяется: ожидается плюс 18–20 градусов без существенных осадков. Аналогичная погода задержится в городе на всю первую неделю сентября.

Чего ждать от погоды в России в сентябре

Центр погоды «Фобос» прогнозирует, что на большей территории европейской части России сентябрь окажется теплее обычного. При этом самая сильная температурная аномалия ожидается на северо-западе.

«По предварительным прогнозам, до середины сентября средняя температура будет устойчиво держаться на 2−4 градуса выше нормы. Затем в регионе возможно арктическое вторжение, и столбики термометров опустятся ниже обычного. Этот период окажется недолгим, и в конце месяца вновь прогнозируется потепление», — сообщил Леус.

Долговременный прогноз «Метеоновости» обещает Москве и Петербургу период жаркой (плюс 24–25 градусов) и солнечной погоды на второй неделе сентября.

Читайте также:

Погода в Москве в воскресенье, 31 августа: жуткий холод вытеснит тепло?

«Герани» выключили свет в Черноморске: удары по Украине 31 августа

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 31 августа: где сбои в РФ