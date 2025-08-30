День знаний: история и традиции праздника 1 сентября

Уже послезавтра в России стартует очередной деловой сезон и одновременно начнется 2025–2026 учебный год. Уже более четырех десятилетий 1 сентября в России отмечается День знаний. Сегодня поделимся историей этого праздника.

История появления праздника 1 сентября

В Российской империи не существовало определенного дня, когда дети должны были начинать учебный год. Причем образование обязательным для всех подданных не являлось, а в глухих деревнях и селах и вовсе не было школ.

Но спустя чуть более 10 лет после Великой Октябрьской революции в молодом государстве был издан закон, по которому все жители Страны Советов с восьми лет обязаны были посещать школы для получения образования. Обязательный минимум включал четыре класса. Но точную дату начала учебного года в документе законодатели на этот раз не указали.

И лишь через пять лет, в 1935 году, вышло новое постановление, где указывались даты начала и окончания учебного процесса. В частности, идти в школу все дети должны были 1 сентября, а заканчивалось обучение в разные даты — в зависимости от возрастной группы. Например, младшеклассники уходили на летние каникулы с первого дня лета, средняя школа — с 10 июня, а выпускные классы продолжали учиться до 20 июня.

Однако как День знаний 1 сентября вошло в историю только 41 год назад, когда очередным государственным указом был утвержден новый праздник.

1 сентября: история и традиции Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

История Дня знаний в России

После развала Советского Союза его преемница — Российская Федерация — сохранила многие старые традиции. Попал в их число и День знаний. Сегодня 1 сентября, если только он не выпадает на выходной день, начинается учебный процесс не только в школах, но и в заведениях среднеспециального и высшего образования. Ряд бывших союзных республик также сохранили советскую традицию начинать учебный год в первый день осени.

Почему началом учебного года стало 1 сентября?

Почему именно на 1 сентября пал выбор законодателей, утверждавших начало образовательного процесса, точных данных не сохранилось. Однако исследователи и историки высказывают несколько версий.

На Руси до конца XV века календарный год начинался 1 марта. Однако в 1492 году по решению Московского собора началом нового года стало считаться 1 сентября.

С конца XVII века новый год стал начинаться с 1 января, но так было в крупных городах, которые быстрее перестраивались под нововведения царя Петра I. Для основной массы населения, которая проживала в деревнях, 1 сентября по-прежнему оставалось более важной датой в календаре.

Исследователи склоняются к мнению, что инициаторы советского закона, устанавливавшего началом учебного года 1 сентября, опирались на нужды крестьянства. И начинать учебный год раньше было неблагоразумно, поскольку в сельской местности дети с раннего возраста наравне со взрослыми участвовали в уборке урожая, разгар которой приходился на август. Вероятнее всего, крестьяне, часть которых активно сопротивлялись установлению власти Советов, отреагировали бы негативно на то, что в разгар летней страды им пришлось бы лишаться рабочих рук, отправляя детей в школу.

История появления праздника 1 сентября Фото: ТАСС

Как сегодня отмечают в России День знаний

В 2024 году 1 сентября выпадает на понедельник и совпадает с началом трудовой недели. В первый учебный день обычно во всех российских школах проходят одинаковые мероприятия: