Родителям рассказали, каким должен быть идеальный перекус школьника

Идеальный перекус школьника должен включать в себя сложные углеводы и белки, рассказала РИАМО врач Екатерина Демьяновская. Она посоветовала родителям передавать ребенку цельнозерновой хлеб с сыром, йогурт без сахара, фрукты и орехи.

К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. Лучше всего подходят продукты, содержащие белки и сложные углеводы, — подчеркнула Демьяновская.

Она также посоветовала передавать ребенку бутерброды с запеченной индейкой, а также овощи. Из напитков полезнее всего будут обычная негазированная вода и несладкий компот.

Ранее психолог Евгений Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. Он отметил, что ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.