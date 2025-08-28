День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:15

Родителям рассказали, каким должен быть идеальный перекус школьника

Врач Демьяновская заявила, что перекус в школе должен содержать сложные углеводы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Идеальный перекус школьника должен включать в себя сложные углеводы и белки, рассказала РИАМО врач Екатерина Демьяновская. Она посоветовала родителям передавать ребенку цельнозерновой хлеб с сыром, йогурт без сахара, фрукты и орехи.

К перекусу школьника много требований: он должен давать энергию и помогать поддерживать концентрацию, но при этом не вызывать перепадов уровня глюкозы крови. Лучше всего подходят продукты, содержащие белки и сложные углеводы, — подчеркнула Демьяновская.

Она также посоветовала передавать ребенку бутерброды с запеченной индейкой, а также овощи. Из напитков полезнее всего будут обычная негазированная вода и несладкий компот.

Ранее психолог Евгений Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. Он отметил, что ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.

перекусы
школьники
врачи
питание
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.