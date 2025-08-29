День знаний — 2025
29 августа 2025 в 03:20

Россиянам объяснили, кому молиться за удачный учебный год для детей

Депутат Иванов призвал молиться иконе «Прибавление ума» для успехов в учебе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для успехов в учебном году следует молиться иконе «Прибавление ума», заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Кроме того, по его словам, защитником учеников является преподобный Сергий Радонежский.

Прежде всего традиционно мы обращаемся с молитвой об учащихся к Пресвятой Богородице перед иконой «Прибавление ума». Этот образ почитается как чудотворный, и именно ему молятся родители, прося для своих детей ясности ума, способности к восприятию наук и благодатной помощи в учебе. Это глубоко почитаемый образ, имеющий особую благодать помогать в просвещении. Кроме того, важным небесным заступником всех учеников является преподобный Сергий Радонежский, — сказал Иванов.

Он отметил, что молитва к преподобному помогает преодолеть трудности в освоении новых знаний. Депутат призвал не забывать и о святых равноапостольных Кирилле и Мефодии, молиться которым стоит изучающим русский язык и литературу.

Для обретения житейской мудрости и способности применять знания на практике можно молиться великой мученице Екатерине, которая своей мудростью обратила в веру языческих философов. Самое главное — это не просто формальное обращение к святому, а сердечная, глубокая молитва. Вера и усердие в учебе должны идти рука об руку. Божие благословение, испрашиваемое через молитву, несомненно, поможет нашим детям успешно и достойно пройти свой учебный путь, обрести не только знания, но и добродетель рассуждения и благочестия, — добавил Иванов.

Ранее детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова заявила, что вводить режим дня для школьников необходимо за несколько дней до 1 Сентября. По ее словам, также следует постепенно начинать непродолжительные занятия с ребенком, чтобы он привык к учебе в будние дни.

