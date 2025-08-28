День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 11:28

Родителям дали совет, как настроить ребенка на начало учебного года

Психолог Дугенцова: режим для детей надо вводить за несколько дней до 1 Сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вводить режим дня для школьников необходимо за несколько дней до 1 Сентября, заявила NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, также следует постепенно начинать непродолжительные занятия с ребенком, чтобы он привык к учебе в будние дни.

Сейчас, прямо с сегодняшнего дня, срочно вводим режим для детей. Такой же, который будет в школе. И также вводим какие-то дополнительные, хотя бы маленькие, занятия по 15–30 минут. Это можно сделать с педагогом, репетитором или самостоятельно, чтобы ребенок потихонечку вводил себя в обычные рабочие будни. Этого будет достаточно, чтобы у ребенка в будущем, когда он пойдет уже в школу, где будет действительно много предметов, не было большого количества сложностей, — сказала Дугенцова.

Ранее психолог Евгений Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. По его словам, ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.

дети
школа
образование
психологи
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский БЭК отправил на дно украинский разведкорабль
Волчанск, Полтавка, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 28 августа
Кинолог предостерег от использования строгих ошейников для собак
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Раскрыто, когда Баку и Ереван обсудят детали принятой в США декларации
Названы жаркие страны, куда можно долететь без пересадки в Стамбуле
Российских биатлонистов не допустили до квалификации Олимпиады-2026
В Совбезе России заявили о «ползучей натовизации» Австрии
Путин отреагировал на смерть Вышинского
Политолог рассказал, зачем Трамп проталкивает Киев в ЕС
В Роспотребнадзоре раскрыли, кому крайне важно привиться от гриппа
Российские военные освободили Нелеповку в ДНР
Школьники получили право на бесплатный проезд в крупном российском городе
Как научиться медитировать: советы для начинающих
«Левейшие пенальти»: легендарный футболист возмутился российским судейством
Пожар оставил нудистов без пути к спасению
США направили военные корабли к берегам латиноамериканской страны
Исполнителя хита Gangnam Style задержали в Южной Корее
Хулиган из Петербурга разбил окно в трамвае на 300 тысяч рублей
Психолог посоветовала чаще делать комплименты окружающим
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел
Общество

Лунный календарь на сентябрь 2025: лучшие дни для всех дел

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения
Россия

Атака ВСУ на Самару 28 августа: что известно, есть ли погибшие и разрушения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.