Родителям дали совет, как настроить ребенка на начало учебного года Психолог Дугенцова: режим для детей надо вводить за несколько дней до 1 Сентября

Вводить режим дня для школьников необходимо за несколько дней до 1 Сентября, заявила NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, также следует постепенно начинать непродолжительные занятия с ребенком, чтобы он привык к учебе в будние дни.

Сейчас, прямо с сегодняшнего дня, срочно вводим режим для детей. Такой же, который будет в школе. И также вводим какие-то дополнительные, хотя бы маленькие, занятия по 15–30 минут. Это можно сделать с педагогом, репетитором или самостоятельно, чтобы ребенок потихонечку вводил себя в обычные рабочие будни. Этого будет достаточно, чтобы у ребенка в будущем, когда он пойдет уже в школу, где будет действительно много предметов, не было большого количества сложностей, — сказала Дугенцова.

Ранее психолог Евгений Лыков заявил, что родителям следует примерно за две недели до начала учебного года обсуждать школу с детьми. По его словам, ребенка нужно подготовить к ответственности, в том числе к выполнению домашних заданий и посещению уроков.