29 августа 2025 в 06:30

Родителям подсказали, как подготовить первоклассника к школе

Психолог Дугенцова: первоклассникам стоит рассказать истории из школьной жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перед 1 Сентября родителям следует рассказать первоклассникам истории из своей школьной жизни, заявила NEWS.ru детский психолог и сказкотерапевт Дарья Дугенцова. По ее словам, это поможет ребенку избежать трудностей при адаптации.

Если мы говорим о первоклассниках, то стоит дать им почитать какие-нибудь сказочки, рассказать им какие-то свои личные истории, поиграть в сюжетно-ролевые игры, в то, как они будут учиться в школе, или в то, как вы учились когда-то. То есть берете всех зайчиков, мишек, машинки, динозавров и начинаете играть в школу. Это про первоклассников, чтобы для них это не было триггерным сложным моментом, — сказала Дугенцова.

Ранее врач-педиатр Видновской больницы Валентина Барило заявила, что ранние отбой и подъем помогут восстановить режим дня школьникам после каникул. По ее словам, время отхода ко сну нужно сдвигать постепенно, например, на полчаса каждый день.

Семейный психолог Екатерина Кес ранее заявила, что родители школьников перед 1 Сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Виктория Молчанова
В. Молчанова
Мария Зеленина
М. Зеленина
