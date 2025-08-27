Педиатр раскрыла, как наладить режим школьников после каникул

Ранние отбой и подъем помогут восстановить режим дня школьникам после каникул, заявила NEWS.ru врач-педиатр Видновской больницы Валентина Барило. По ее словам, время отхода ко сну нужно сдвигать постепенно, например, на полчаса каждый день.

Постарайтесь заранее вернуть привычный распорядок дня ребенка. В финале каникул школьнику надо пораньше ложиться спать и вставать. Каждый день отправляйте его на боковую на полчаса раньше, чем вчера. Помните: нет ничего хуже, чем учеба в полусонном состоянии, — сказала Барило.

Она уточнила, что важно разбудить интеллектуальную активность, постепенно увеличивая умственную нагрузку. Кроме того, по словам Барило, важно освежить знания перед началом учебного года.

Еще один эффективный метод — подготовка рабочего места. Возможно, на каникулах ребенок использовал свой стол для других целей: собирал конструктор, складывал бумажные кораблики или мастерил рогатку. Самое время вернуть столу рабочий вид: убрать все лишнее, разложить учебные принадлежности, повесить над столом расписание уроков. Это поможет настроиться на учебу, — добавила Барило.

Она отметила, что некоторые школьники расстраиваются из-за окончания каникул, поэтому важно хорошо провести последние дни отдыха, например, пойти в кино или устроить пикник. Врач также посоветовала дать ребенку время на раскачку и не требовать слишком многого в первую неделю учебы.

Школьная программа не зря разбита по неделям: в соответствии с рекомендациями физиологов первые из них отводятся на адаптацию к учебе. Вот почему родителям не нужно сразу закручивать гайки. Одним словом, дайте школьнику некоторое время на то, чтобы вернуться к полноценной школьной жизни, — объяснила Барило.

Ранее детский психолог Кира Макарова заявила, что родителям ребенка, поступающего в первый класс, лучше взять отпуск на месяц, если есть такая возможность. По ее словам, это позволит максимально окружить школьника заботой в период адаптации.