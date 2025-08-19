Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 17:50

Названа неочевидная мера для помощи ребенку адаптироваться в первом классе

Психолог Макарова посоветовала взять отпуск на месяц для помощи первокласснику

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родителям ребенка, поступающего в первый класс, лучше взять отпуск на месяц, если есть такая возможность, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. Она пояснила, что это позволит максимально окружить школьника заботой в период адаптации. Эксперт добавила, что в это время очень важно не критиковать детей.

Мы, родители, немножко всегда бываем алчные: «А что ты сделал? А правильно ли ты написал? А чисто ли все в тетради?» Вот это все нужно просто убрать из разговоров. Все, что ребенок приносит из школы, нужно оценивать положительно, эмоционально: «Мы в тебя верим, мы тебя любим, все получится, все будет хорошо». Поддержка максимальная, — указала специалист.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.

школьники
адаптация
первоклассники
психологи
советы
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина совершил самоубийство прямо в здании парламента Финляндии
Путин пригласил Зеленского в Москву? Ответ Киева, когда будет встреча
«Выглядит глупо»: военэксперт об идее Киева не возвращать территории РФ
Выросло число пострадавших при взрыве под Рязанью
Пассажирка такси устроила жаркие танцы со стриптизом
Россиянин изнасиловал ребенка в одной из столичных гостиниц
Украинскую ДРГ уничтожили под Брянском: что известно, угроза приграничью
В США раскрыли, почему мир на Украине сейчас невозможен
«Сцена унижения»: Макрон напомнил о скандальной встрече Зеленского и Трампа
Захарова напомнила Киеву о брошенных пленных украинцах
Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта
«Джинсовые мальчики» на службе педофила: за что сел продюсер из Омска
Фицо объяснил, без чего не урегулировать украинский конфликт
Путин, Арестович, Сердючка: названо имя следующего президента Украины
Электрический стул Украине: кто отключит ей свет после атаки на «Дружбу»
Официантка заставила посетителей ресторана платить за крючок для сумки
Политолог объяснил, за что Запад мог отравить Навального
Стало известно, сколько стоит вход на вечеринку Тимати во Франции
В США определили «красные линии» в вопросе отправки войск на Украину
Как успокоить плачущего ребенка: что можно и нельзя
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада
Общество

Цветет 3 месяца и выдерживает мороз! Многолетник-красавчик для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.