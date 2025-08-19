Названа неочевидная мера для помощи ребенку адаптироваться в первом классе

Родителям ребенка, поступающего в первый класс, лучше взять отпуск на месяц, если есть такая возможность, посоветовала в беседе с NEWS.ru детский психолог Кира Макарова. Она пояснила, что это позволит максимально окружить школьника заботой в период адаптации. Эксперт добавила, что в это время очень важно не критиковать детей.

Мы, родители, немножко всегда бываем алчные: «А что ты сделал? А правильно ли ты написал? А чисто ли все в тетради?» Вот это все нужно просто убрать из разговоров. Все, что ребенок приносит из школы, нужно оценивать положительно, эмоционально: «Мы в тебя верим, мы тебя любим, все получится, все будет хорошо». Поддержка максимальная, — указала специалист.

Ранее семейный психолог Екатерина Кес рассказала, что родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом. По словам эксперта, мозгу ребенка нужна перезагрузка.

Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса, указала она. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, объяснила Кес.