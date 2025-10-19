В Госдуме нелестно высказались о родителях шестилеток-первоклассников Милонов: родители тешат свое тщеславие, отдавая детей в школу в шесть лет

Родители, отправляющие детей в первый класс в шесть лет, руководствуются собственными амбициями, а не интересами ребенка, так как в этом возрасте дети еще не готовы к школьным нагрузкам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что оптимальный возраст для начала обучения в школе — семь лет.

Это модная тенденция — отдать ребенка чуть ли не с четырех лет в школу для того, чтобы потешить свое тщеславие, что ты родитель необычного, сверхспособного ребенка. Это не так. Твой ребенок необычный и хороший, но не надо отдавать маленького, еще совсем малыша в школу, он к ней не готов, — заявил политик.

Он подчеркнул, что для каждого возраста существуют свои нормы нагрузки и психологические особенности, а в шесть лет дети эмоционально и психически еще не готовы к школе. По словам Милонова, такой вывод основан на многолетнем опыте педагогов.

Ранее в Минпросвещения прокомментировали предложение увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и снизить возраст начала учебы до шести лет. В ведомстве заявили, что российская система образования выстроена с учетом возрастных особенностей учащихся и обеспечивает эффективное освоение программы.