Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 14:47

В Госдуме нелестно высказались о родителях шестилеток-первоклассников

Милонов: родители тешат свое тщеславие, отдавая детей в школу в шесть лет

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родители, отправляющие детей в первый класс в шесть лет, руководствуются собственными амбициями, а не интересами ребенка, так как в этом возрасте дети еще не готовы к школьным нагрузкам, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, материнства и детства Виталий Милонов. В беседе с «Газетой.Ru» он пояснил, что оптимальный возраст для начала обучения в школе — семь лет.

Это модная тенденция — отдать ребенка чуть ли не с четырех лет в школу для того, чтобы потешить свое тщеславие, что ты родитель необычного, сверхспособного ребенка. Это не так. Твой ребенок необычный и хороший, но не надо отдавать маленького, еще совсем малыша в школу, он к ней не готов, — заявил политик.

Он подчеркнул, что для каждого возраста существуют свои нормы нагрузки и психологические особенности, а в шесть лет дети эмоционально и психически еще не готовы к школе. По словам Милонова, такой вывод основан на многолетнем опыте педагогов.

Ранее в Минпросвещения прокомментировали предложение увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет и снизить возраст начала учебы до шести лет. В ведомстве заявили, что российская система образования выстроена с учетом возрастных особенностей учащихся и обеспечивает эффективное освоение программы.

дети
школы
Госдума
первоклассники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Накал истерии»: депутат о лидерах ЕС в преддверии встречи Путина и Трампа
В США раскрыли ключевые изменения в подходе к переговорам с Россией
В Лувре после ограбления началась паника
Нет майонеза? Не беда! 7 вкусных альтернатив, от которых не поправитесь
Стало известно большом интересе США к сотрудничеству с РФ в одной области
Сальдо анонсировал начало освобождения Херсона
Замглавы Нефтеюганска обвинили в превышении полномочий
Перемирие закончилось? Кто нарушил, почему Израиль снова бомбит сектор Газа
Назван возможный срок обрушения обороны ВСУ
Пассажир взорвал гранату в столичной подземке
Дугин сравнил Трампа с ночной бабочкой
Защитник ЦСКА Дивеев получил травму во время матча
В дерзком ограблении Лувра нашли след четвертого преступника
Дочь Амирамова на похоронах отца в Израиле произнесла его последние слова
Школьница поверила мошенникам и «поменяла» домофон почти за €7 тысяч
Гигантский флаг-триколор появился на Поклонной горе в Москве
Путин рассказал о «химии» в его взаимоотношениях с Михалковым
Пьяный полковник насмерть сбил пенсионерку
«Травля»: в МИД Германии приняли решение «спасти» своего посла в Тбилиси
Российские военные рассказали о еще одной операции «Труба»
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог
Общество

Ни муки, ни сахара: шикарный рецепт брауни на яблоках. Самый вкусный осенний пирог

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.