19 октября 2025 в 14:35

Власти ответили на идею ввести 12-летку в школах России

В Минпросвещения проанализируют плюсы и минусы 12-летнего обучения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Система образования в России выстроена с учетом возрастных особенностей и обеспечивает эффективное освоение программы, сообщили РБК в Минпросвещения. Так в ведомстве отреагировали на предложение увеличить срок обучения в школах с 11 до 12 лет, а также снизить возраст начала учебы до шести лет.

Любая новая инициатива должна проходить тщательное обсуждение и экспертизу, учитывать мнение профессионального сообщества, родителей и самих учащихся, — сообщили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что количество контрольных работ не превышает 10% учебного времени, а нормативы выполнения домашних заданий согласованы с Роспотребнадзором. Кроме того, во всех школах внедрено поурочное планирование по каждому предмету.

Ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб заявил, что срок обучения в школах нужно увеличить с нынешних 11 лет до 12, а начинать учебу следует с шести лет. По его словам, такое нововведение необходимо на фоне нынешних реалий. В частности, школьная программа с каждым годом усложняется, появляется больше предметов, научных дисциплин, объяснил он.

школы
образование
Минпросвещения
дети
