Психолог рассказала, как готовить детей к школе Психолог Кес: родителям следует помочь детям войти в режим перед школой

Родители школьников перед 1 сентября должны помочь ребенку настроиться на учебу, сообщила РИАМО семейный психолог Екатерина Кес. Она добавила, что нет особой надобности повторять с детьми материал перед новым учебным годом.

Мозгу ребенка нужна перезагрузка. Каникулы — это время, когда ребенок отдыхает, восстанавливается, высыпается и отвлекается от учебного процесса. В школе обычно учителя понимают, что дети пришли с каникул и могли немного позабыть, как учиться. Поэтому первые недели в школе — адаптационные, — объяснила Кес.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отменить домашние задания для российских школьников, отметив, что дети тратят на учебу по 8–10 часов в день. Он заявил, что все больше учеников формально выполняют задания, нередко используя искусственный интеллект и готовые ответы. По мнению политика, это превращает домашнюю работу в бесполезную трату времени.