«Санька розовый» — томат-чемпион для ленивых огородников: ранний, стойкий и урожайный!

Мечтаете о первых домашних помидорах, но не хотите возиться с капризными сортами? Обратите внимание на томат «Санька розовый» — настоящий подарок для тех, кто ценит простоту и надёжность. Этот сорт покоряет своей неприхотливостью и скоростью созревания, радуя урожаем даже в прохладных регионах.

«Санька розовый» — ультраранний томат, дающий плоды уже через 100–110 дней после всходов. Компактные кусты высотой до 60 см удобно размещать не только в огороде или теплице, но даже на балконе или подоконнике. Сорт детерминантный, холодостойкий и устойчивый к болезням — подойдёт даже для северных регионов.

Розовые мясистые плоды весом 80–150 г напоминают бочонки, не растрескиваются и дают до 4 кг урожая с куста. Они хороши и в свежих салатах, и в консервации. Уход прост: кусты не требуют подвязки и пасынкования, неплохо плодоносят даже при недостатке света. Посев на рассаду проводят в марте, а через 40–45 дней, когда появятся 4–5 листьев и бутоны, высаживают в грунт по 4–5 растений на 1 кв. м.

