19 декабря 2025 в 07:00

Картофель до весны без гнили и прорастания — простые советы хозяйки: как правильно хранить урожай всю зиму

Сохранить картофель до весны свежим и вкусным можно, если соблюдать несколько простых правил. Даже лучший урожай быстро портится, если пренебречь подготовкой и условиями хранения.

Главное — аккуратный сбор: копать клубни, когда ботва пожелтела, лучше в сухой день и вилами, не лопатой. После выкопки картофель сушат в тени несколько часов, затем перебирают, удаляя поврежденные клубни. Мыть его перед хранением не нужно.

Для хранения используют тканевые мешки или деревянные ящики с вентиляцией, при температуре около +5 °С и влажности до 90%. Картофель накрывают соломой или опилками, проверяют на ростки и убирают сразу поврежденные экземпляры. Поздние сорта при соблюдении этих правил долежат до весны без потери вкуса и качества.

Ранее сообщалось, что этот способ позволяет подать привычные овощные оладьи совсем по-новому. Тыква делает их сочными и более полезными, а горячий жюльен создает плотный насыщенный вкус. Готовится все быстро, а результат выглядит так, будто вы провели на кухне целый вечер.

