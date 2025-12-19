Россиянин выместил злость на щенке стаффорда и получил срок Житель Новокузнецка получил 3,5 года колонии за издевательства над щенком

В Кемеровской области суд приговорил жителя Новокузнецка к 3,5 годам колонии-поселения за избиение своего щенка стаффордширского терьера, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Мужчина избил питомца в подъезде, в результате чего у собаки оказалась сломана лапа.

Мужчина пояснил, что был раздражен из-за личных проблем, поэтому выместил злость на своем девятимесячном стаффордширском терьере по кличке Рокки, — сообщили в ведомстве.

Мужчина утверждал, что травма получена при случайном падении, но эксперты опровергли его версию. Сейчас собака находится под опекой нового хозяина.

