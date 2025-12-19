Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 декабря 2025 в 10:32

Россиянин выместил злость на щенке стаффорда и получил срок

Житель Новокузнецка получил 3,5 года колонии за издевательства над щенком

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Кемеровской области суд приговорил жителя Новокузнецка к 3,5 годам колонии-поселения за избиение своего щенка стаффордширского терьера, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД. Мужчина избил питомца в подъезде, в результате чего у собаки оказалась сломана лапа.

Мужчина пояснил, что был раздражен из-за личных проблем, поэтому выместил злость на своем девятимесячном стаффордширском терьере по кличке Рокки, — сообщили в ведомстве.

Мужчина утверждал, что травма получена при случайном падении, но эксперты опровергли его версию. Сейчас собака находится под опекой нового хозяина.

До этого под Казанью скончалась девятилетняя девочка, на которую напали беспризорные собаки. Инцидент произошел 28 ноября в поселке Васильево, когда ребенок возвращался домой из школы. Задержаны директор и ответственный за отлов животных из фонда помощи бездомным животным «Кот и Пес» и местный депутат, курировавший вопросы ЖКХ.

Ранее в Волгоградской области был задержан подозреваемый в жестоком убийстве лошадей из конного клуба «У озера». Им оказался 40-летний владелец соседнего клуба, который мстил конкурентам из-за земельного спора.

собаки
происшествия
животные
Новокузнецк
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На площадке кол-центра прямой линии с Путиным находится психолог
Инфекционист рассказал, почему нельзя переносить простуду на ногах
«Садятся на социалку, пособия, маткапитал»: депутат Матвеев о мигрантах
Минобороны сообщило о серии ударов по объектам ВПК и инфраструктуры Украины
Российские бойцы освободили четыре села за неделю
Песков заявил о постоянной связи Путина с военными
Ученые обсудили возможность продления жизни до 200 лет
В Госдуме высказались об условиях ЕС по разблокировке активов России
Макрон оценил итоги саммита Евросовета по Украине
На Западе назвали «виновников» в крахе плана по краже активов России
Фон дер Ляйен назвала ключевое условие для разморозки российских активов
Кардиолог перечислила главные причины боли в грудной клетке
Дмитриев вынес неутешительный вердикт европейским лидерам
Монтажник чудом выжил после падения в шахту
Летевший в Шри-Ланку самолет с россиянами экстренно вернулся в город вылета
Как платить за границей в 2026 году: карты, которые работают за рубежом
«Убивать снова и снова»: Мирошник о смерти 238-го ребенка от рук ВСУ
Компания Маска потеряла спутник на орбите
Авторский рецепт салата с креветками и цитрусовым желе
Нутрициолог ответила, какое мясо подходит для ежедневного употребления
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.