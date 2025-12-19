Спасение для темного уголка: этот цветок расцветет даже там, где другие гибнут

Чтобы оживить самый тенистый и проблемный уголок сада, посадите весной хосту. Это королева тени, которая в июле — августе порадует вас еще и изящным цветением. Настоящее спасение для темного уголка.

Главное украшение хосты — ее роскошные листья, собранные в пышные кусты-фонтанчики. Они бывают всех оттенков зеленого, голубовато-сизые, золотистые и пестрые, с контрастными каймами и полосами. А летом над этой великолепной листвой поднимаются высокие цветоносы с колокольчатыми или воронковидными цветами белого, сиреневого или фиолетового оттенка, которые часто источают нежный аромат. Этот цветок расцветет там, где другие гибнут.

Хоста исключительно теневынослива, влаголюбива и морозостойка. Она годами растет на одном месте, становясь только краше, и не требует практически никакого ухода, кроме полива в засуху. Посадив несколько разных сортов, вы создадите в самом темном уголке потрясающий по фактуре и цвету ковер, который будет декоративен с весны до осени.

