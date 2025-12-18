Новый год-2026
18 декабря 2025 в 23:23

Идеальная форма без стрижки: цветок с фантастическими шарами соцветий

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Для создания потрясающих геометричных акцентов на даче идеально подойдет необычный и модный цветок — клеома колючая. Он отличается идеальной формой без стрижки.

Это однолетнее растение образует мощные, ветвистые шаровидные кусты высотой до 1,2 метра, которые с середины лета до заморозков буквально усыпаны экзотическими соцветиями. Цветы клеомы, похожие на маленьких паучков с длинными тычинками, собраны в крупные шары на верхушках стеблей и источают легкий аромат. Они бывают белоснежными, розовыми или лиловыми.

Главные преимущества — абсолютная неприхотливость, засухоустойчивость и устойчивость к болезням. Клеома любит солнце и легкие почвы, не требует подвязки и сложного ухода, продолжая наращивать все новые соцветия. Посадив ее группой, вы получите цветок с фантастическими шарами соцветий.

Ранее был назван цветок, который стойко переносит палящее солнце и проливные дожди.

