Почему дети идут в школу 1 сентября? История и традиции праздника

Близится 1 сентября — старт делового сезона и начало учебного года в России. На протяжении почти 40 лет в этот день отмечается День знаний. Узнаем историю праздника и расскажем, почему дети идут в школу именно 1 сентября.

История празднования Дня знаний 1 сентября

До становления советской власти в России не было твердой даты, когда все дети обязаны были идти в школу. Более того, обучение для большей части населения не было обязательным, а в отдаленных поселениях и вовсе негде было учиться. Однако в 1930 году СНК СССР выпустил постановление, согласно которому все граждане с восьмилетнего возраста обязаны были осенью начать обучение в школах. Ответственность за явку на занятия возлагалась на родителей. Также в постановлении было указано, что все дети обязаны были окончить не менее четырех классов. Однако четкой даты начала образовательного процесса в документе указано не было.

Только спустя пять лет, 3 сентября 1935 года, вступило в силу постановление СНК и ЦК Коммунистической партии «Об организации учебной работы и внутреннем распорядке в начальной, неполной средней и средней школе», где было указано, что учебный год во всех классах должен начинаться 1 сентября. При этом в начальной школе образовательный процесс длился до 1 июня, в средней — до 10 июня, а в старших классах учеба заканчивалась только 20 июня.

Однако праздником в общепринятом смысле слова первый день учебного года не являлся до 1984 года, когда вышел указ Президиума Верховного Совета СССР № 373-11, где 1 сентября на государственном уровне утверждалось датой празднования Дня знаний.

После распада Союза в Российской Федерации сохранились традиции празднования Дня знаний 1 сентября. Кроме того, на эту дату, как правило, приходится начало образовательного процесса не только в школах, но и в колледжах и вузах.

1 сентября в средней школе № 29 города Москвы, 1987 г. Фото: Первенцев/РИА Новости

Стоит добавить, что, помимо России, еще ряд стран, прежде входивших в состав СССР, до сих пор отмечают День знаний 1 сентября:

Туркмения;

Казахстан;

Белоруссия;

Молдавия.

История праздника, отмечавшегося 1 сентября

Доподлинно неизвестно, почему именно 1 сентября выбрали в качестве начала учебного года в СССР. Вероятно, такая дата была выбрана с исторической точки зрения. И вот почему.

В отечественной истории на протяжении более чем тысячелетия первый день сентября считался началом нового года. Такая дата была установлена в соответствии с традициями Византии, которые после Крещения Руси были восприняты Церковью.

И хотя в 1699 году по указу Петра I Новый год стали праздновать 1 января, в сельской местности дата 1 сентября по-прежнему оставалась более значимой из-за начала осенней страды. Однако в деревнях дети наравне со взрослыми участвовали в сельскохозяйственных работах, а потому возможности посещать школу у них не было вплоть до первого снега. Лишь после уборки урожая у младшего поколения появлялось время на обучение. Как правило, дети начинали посещать школу там, где она была, в начале зимы.

А вот в городах учебный год начинался раньше — чаще всего в августе, поскольку у городских ребят не было необходимости помогать взрослым в полевых работах. Однако позволить себе учить отпрысков грамоте могли только зажиточные горожане. Дети из бедных семей нередко с раннего возраста работали наравне со взрослыми круглый год.

Украинская ССР. Город Новая Каховка. 1-ое сентября, 1952 г Фото: Давид Шоломович/РИА Новости

В 1804 году был принят «Устав учебных заведений, подведомых университетам», в нем устанавливались в том числе сроки начала и окончания учебного процесса в гимназиях. Согласно этому документу, образовательный процесс в гимназиях начинался 1 августа и продолжался до 1 июля следующего года. На каникулы гимназистам отводился всего один месяц.

Вероятнее всего, советские законодатели ориентировались на крестьянство, которое, несмотря на появление сельскохозяйственной техники, нельзя было лишать рабочих рук во время летних работ в поле. Поэтому датой начала учебного года и было выбрано 1 сентября — период, когда пик летних сельхозработ был пройден.

Как в России будут отмечать 1 Сентября в 2025 году

Оожидается, что в 2025 году 1 Сентября в России пройдет как обычно. С 1984 года, когда был учрежден День знаний, учебных занятий в школах, колледжах и вузах не проводится. Однако соблюдается ряд праздничных традиций:

Торжественная линейка. Построение учащихся перед школой для получения напутствия от учителей проходит каждый год. Если позволяет погода, мероприятие проводится под открытым небом. Кроме того, по окончании линейки дети дарят букеты педагогам. Но последние годы все большую популярность набирает тренд, когда дети дарят учителю один букет от всего класса, а средства, которые раньше тратились на цветы к 1 Сентября в каждой семье, направляют на благотворительную помощь для детей, пожилых людей или в приюты для бездомных животных.

Первый звонок. Эта традиция наиболее важна для тех, кто идет в первый класс. В некоторых школах от нее отказались, однако в большинстве средних образовательных учебных заведений во время линейки один из старшеклассников проносит перед строем детей на плече девочку-первоклассницу, которая звонит в колокольчик, украшенный ярким бантом.

Нарядная форма. Сегодня эта традиция почти исчезла, однако в советское время 1 сентября девочки надевали форменное платье с нарядным белым фартуком, а в косы вплетали белые банты.

Урок мира. Во многих школах 1 сентября проводится единственное занятие — урок мира. Чаще всего его организуют для учеников младших классов. У учащихся средних и старших классов обычно проводят классный час, где учителя могут представить ребятам план обучения на год, предложить решить организационные вопросы или просто рассказать друг другу, как прошло лето.

День знаний Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 сентября 2025 года в жизни школьников появится несколько изменений. Например, теперь введены фиксированные нормы учебной нагрузки для младших классов: для первоклассников — 20–21 час в неделю, для 2–4 классов — 23–26 часов. Это обязательное федеральное требование, которое действует для всех школ без исключения, независимо от того, учатся дети пять или шесть дней в неделю.

Кроме этого, с 1 сентября содержание образовательных программ будет приведено в соответствие с требованиями государственной итоговой аттестации. Кроме того, вводится ограничение на суммарный объем всех контрольных и проверочных работ (включая ВПР), который не должен превышать 10% от общего учебного времени.

Также, в рамках пилотного проекта учащиеся в школах ряда регионов России будут получать оценки за поведение. Критерии и принципы новой системы формировались с учетом мнения как педагогического состава, так и родителей школьников.

Также уже с завтрашнего дня в школах будет введен единый образовательный стандарт для всех регионов. В числе изменений — корректировка перечня предметов (с начала 2025/2026 учебного года из программ 5–7 классов будет исключено обществознание, а его место займет история) и снижение нагрузки на преподавательский состав.