Родителям рассказали, как нужно вести себя на школьной линейке Эксперт по этикету Коломацкая: 1 Сентября взрослым нужно избегать яркой одежды

Родителям стоит помнить, что 1 Сентября главный акцент должен быть на школьниках, поскольку это их праздник, заявила эксперт по этикету Надежда Коломацкая. По ее словам, переданным LIFE.ru, в связи с этим на школьной линейке взрослым нужно избегать броских нарядов и высоких каблуков.

Она добавила, что на линейке не рекомендуется целовать ребенка публично или обращаться к нему ласково при всех — такие проявления лучше оставить для личной обстановки. Пусть школьник ощущает себя взрослым и самостоятельным участником мероприятия. Обнять его или порадоваться за него, по ее словам, вполне уместно.

Также не стоит толкать ребенка локтями или делать фотографии так, чтобы он оказался позади или вне внимания. Не рекомендуется тянуть школьника к учителю — он должен сам подойти и поздороваться, добавила Коломацкая.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября. Инициативу объяснили тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.