Российским родителям могут выделить еще один выходной

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди». Это связано с тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.

Для родителей школьников, особенно тех, кто ведет ребенка в школу впервые, присутствие на линейке и участие в школьных мероприятиях — не просто формальность, а важная поддержка, создающая у ребенка чувство уверенности в начале нового учебного этапа. Однако из-за того, что 1 сентября для большинства родителей является рабочим днем, участие в этих мероприятиях часто оказывается затруднительным, — поясняется в записке.

Законопроект предлагает распространить право на дополнительный выходной день также на опекунов и приемных родителей. Отмечается, что в настоящее время работодатели не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного, из-за чего родители не могут полноценно участвовать в школьных мероприятиях. Инициатива направлена на укрепление семейных связей и повышение вовлеченности родителей в образовательный процесс.

