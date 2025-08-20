Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Российским родителям могут выделить еще один выходной

В Госдуму внесли законопроект о возможности родителям брать выходной 1 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект, который предусматривает возможность для родителей школьников получить дополнительный выходной день 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Новые люди». Это связано с тем, что родители часто не могут отводить ребенка в школу и сопровождать его на торжественные линейки и первые занятия.

Для родителей школьников, особенно тех, кто ведет ребенка в школу впервые, присутствие на линейке и участие в школьных мероприятиях — не просто формальность, а важная поддержка, создающая у ребенка чувство уверенности в начале нового учебного этапа. Однако из-за того, что 1 сентября для большинства родителей является рабочим днем, участие в этих мероприятиях часто оказывается затруднительным, — поясняется в записке.

Законопроект предлагает распространить право на дополнительный выходной день также на опекунов и приемных родителей. Отмечается, что в настоящее время работодатели не всегда признают День знаний уважительной причиной для предоставления выходного, из-за чего родители не могут полноценно участвовать в школьных мероприятиях. Инициатива направлена на укрепление семейных связей и повышение вовлеченности родителей в образовательный процесс.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддержал идею выплаты премий сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет, особенно в социальной сфере. Он считает, что это может стать дополнительным стимулом для работников здравоохранения, образования, соцобслуживания и культуры.

