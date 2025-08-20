В Госдуме ответили, кому нужно выплачивать доппремию за срок работы Депутат Нилов: дополнительную премию за срок работы заслуживают врачи и учителя

Дополнительную премию в первую очередь заслуживают работники здравоохранения и образования, а также социальной и культурной сфер, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя предложение своего коллеги Дмитрия Гусева выплачивать премии к отпуску сотрудникам, проработавшим в компании от пяти лет. При этом депутат подчеркнул, что некоторые коммерческие компании уже используют такой метод мотивации работников.

Что касается продолжительного периода работы, некоторые коммерческие структуры уже делают это в качестве дополнительных премий и бонусов. Конечно, это дополнительная нагрузка на работодателя и фонд заработной платы, но я считаю, что это точно было бы правильно сделать в отношении работников социальной сферы, в отношении бюджетников — это здравоохранение, образование, соцобслуживание, работники культуры, с учетом уровня их дохода. Это было бы правильно как стимулирующий дополнительный инструмент, — высказался Нилов.

Также он отметил, что это дополнительная нагрузка на работодателя и источник финансирования необходимо обсуждать. При этом депутат подчеркнул, что вопрос премирования в коммерческих компаниях — это внутреннее дело организации.

Ранее депутат Алексей Говырин заявил, что отдельным категориям бюджетников повысят оклады осенью этого года. Он уточнил, что это коснется работников в области образования, здравоохранения, культуры, соцзащиты и науки.