Сталои известно о новых мошеннических схемах, направленных на детей Эксперт Горбунов: перед 1 сентября растет число мошеннических атак на школьников

Перед началом нового учебного года возрастает вероятность увеличения числа мошеннических действий, направленных на школьников, сообщил эксперт по сетевым угрозам компании «Код безопасности» Константин Горбунов. По его мнению, дети могут стать легкой добычей для злоумышленников из-за еще не сформировавшейся психики и ограниченного критического мышления, передает РИА Новости.

В преддверии нового учебного года ожидается увеличение числа мошеннических атак на школьников, поскольку из-за своего низкого уровня знаний кибербезопасности они представляют для злоумышленников удобную цель. Современные школьники живут в интернете с пеленок, но их неокрепшая психика и низкий уровень критического мышления делают их легкой добычей для мошенников, — предупредил Горбунов.

По словам эксперта, аферисты создают поддельные веб-страницы с заманчивыми предложениями, такими как фальшивые лотереи и бесплатные игры, побуждая детей вводить пароли и личные данные. Дети не осознают, что раскрывают доступ к своим и родительским аккаунтам, а также к банковским картам.

Помимо этого, злоумышленники могут звонить детям, представляясь работниками различных государственных организаций. Они могут угрожать и требовать конфиденциальные данные банковских карт родителей, доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги» и даже разрешение на посещение их дома.

Специалист советует развивать цифровую грамотность у детей и родителей, укреплять доверие в семье. Это поможет детям обращаться за помощью, не стесняясь ошибок. Важно объяснить школьникам, что личные данные (пароли, переписки, фотографии) не следует передавать другим, даже близким друзьям или родственникам.

Ранее сообщалось, что мошенники обманывают россиян, представляясь сотрудниками госорганов, чтобы украсть деньги. Они звонят жертвам, выдавая себя за продавцов или сотрудников «Почты России».