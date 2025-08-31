Двойки за поведение, отмена «домашки»: что изменится в школах РФ с сентября

В новом учебном году учеников и их родителей ждет ряд изменений. Они касаются расписания, учебной нагрузки и даже общения. Какие нововведения приняты в российских школах и облегчат ли они жизнь учащихся — в материале NEWS.ru.

Все родительские чаты Москвы переведут в новый мессенджер MAX

С 1 сентября все школьные и родительские чаты Москвы будут переведены в новый национальный мессенджер.

«Федеральный закон требует, с 1 сентября все чаты будут переводиться в MAX», — заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В то же время министр просвещения РФ Сергей Кравцов пояснил, что насильно переводить учителей в мессенджер МAX не станут. По его словам, все участники образовательного процесса плавно перейдут на национальную платформу с защищенными данными и удобным интерфейсом.

Со скольких до скольких могут учиться дети

Министерство просвещения России определило единые требования к организации учебного процесса в школах по всей стране. Как пояснил журналистам начальник нормативно-методического управления ИСМО имени Леднева Сергей Пепеляев, занятия должны начинаться не ранее 08:00.

«Проведение нулевых уроков и обучение в три смены не допускается. Занятия второй смены должны заканчиваться не позднее 19:00», — указал он.

Документ также содержит четкие указания относительно распределения смен для разных параллелей классов. Особое внимание уделяется организации обучения для пятых и девятых классов, а также для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Их занятия должны проходить исключительно в первую смену.

Новые нормы основаны на требованиях СанПиН и направлены на сохранение здоровья школьников и обеспечение оптимальных условий для обучения. Соответствующие рекомендации уже направлены во все регионы страны для исполнения.

Подобные нормы, возможно с минимальными расхождениями, по факту уже давно работают в школах и даже в учреждениях домашнего образования, где занятия нельзя проводить рано утром или поздно вечером, пояснила в беседе с NEWS.ru учитель русского языка, блогер Татьяна Гартман.

«Это нормальная абсолютно история, потому что у детей должен быть отдых, дети должны нормально ночью спать, не поздно возвращаться и так далее. У меня нет никаких вопросов к этому», — сказала педагог.

Сократится ли объем домашних заданий

Также Минпросвещения определило конкретные временны́е нормативы для выполнения домашней работы. Эти новые правила, призванные регулировать общую учебную нагрузку на учащихся, согласованы с Роспотребнадзором.

Ведомство издало приказ, который четко нормирует как объем, так и время, необходимое для выполнения домашнего задания. Согласно утвержденным нормам, первоклассники должны тратить на внеклассные занятия не более одного часа в день.

Для второклассников и третьеклассников ведомство установило полуторачасовую продолжительность выполнения домашней работы, а четвероклассники должны укладываться в два часа. Меры направлены на предотвращение переутомления детей и оптимизацию учебного процесса. За соблюдение нормативов будет ответственна администрация школ. Она будет контролировать нагрузку в соответствии с возрастом школьников.

По мнению Гартман, затрачиваемое на выполнение домашнего задания время индивидуально для каждого ученика, поэтому эти нормативы следует расценивать как рекомендацию для родителей.

«Все очень индивидуально. Кто-то осваивает материал за 15 минут, кто-то — за полчаса, кто-то — за два часа. Более того, разный материал по разным предметам тоже детям по-разному дается. Поэтому, мне кажется, здесь каждый родитель, учитывая рекомендации педагогов и психологов, должен наблюдать за собственным ребенком и выбирать наиболее оптимальный вариант выполнения домашних заданий», — пояснила педагог.

Станет ли меньше диктантов и контрольных работ

Также с 1 сентября 2025 года вводятся единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах. По новым правилам на контрольные школьникам будет предоставлено один или два урока, каждый — не более 45 минут.

При этом практическое задание дети должны будут выполнить за один урок. Вместе с этим в документе подчеркивается, что объем учебного времени, выделяемого на проведение проверочных работ, не должен превышать 10% от всего учебного процесса.

По словам Татьяны Гартман, небольшие проверочные работы в школах встроены в процесс обучения и проходят постоянно. Они нужны, чтобы понять, как ребенок усвоил тот или иной материал, пояснила она. Эксперт добавила, что, если речь идет о проведении контрольных работ на оценку в журнал, нормативы поменялись не сильно.

«Контрольный диктант вообще проходит раз в четверть, и обычно в конце четверти, для того чтобы проверить [знания]. Диктанты в рамках подготовки к этому контрольному диктанту могут быть чаще», — отметила педагог.

Проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман. В беседе с NEWS.ru он пояснил, что образовательная система направлена на заучивание разрозненных фактов.

«Я не вижу за собой возможности оспаривать мнение методистов, педагогов, педиатров, потому что допустимость ущербной нагрузки оценивают по медицинским критериям, а не только по психологическим. Так что если такие нормы приняты, то надеюсь, что все эти специалисты сработали достаточно точно. Я не считаю такой путь оптимальным. Проблема в методической стороне дела. На Западе и у нас продвигают идею отказа от формирования целостной картины мира, подменяя ее зазубриванием разрозненных фактов без внятного понимания взаимосвязи между ними», — сказал Вассерман.

Он подчеркнул, что именно это создает избыточную нагрузку на учеников. Кроме того, по словам депутата, формирование целостной картины мира эффективнее зазубривания информации.

Введут ли оценки за поведение в школе

С 1 сентября в шести регионах России начнется эксперимент по введению в школах оценок за поведение. Речь идет о Чечне, ЛНР и Мордовии, а также Новгородской, Ярославской и Тульской областях.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что систему оценок за поведение с 1 января 2026 года введут во всех регионах. По его словам, необходимо тщательно проработать критерии и определить, кто будет ставить оценки, чтобы процесс был максимально точным. Результаты эксперимента будут обсуждаться как с педагогами, так и с родителями.

Оценки за поведение в российских школах вводятся для воспитания детей, объяснил депутат Госдумы от Владимирской области, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Оценка за поведение — это хорошая воспитательная мера, на мой взгляд. Она дисциплинирует ребенка. <…> Не для того чтобы наказывать, а чтобы корректировать воспитание, задуматься, правильно ли мы все делаем, а где-то и помочь ребенку», — отметил депутат.

Он напомнил, что когда-то в школах уже были оценки за поведение, а также за прилежание. Говырин убежден, что для родителей это возможность узнать, как ведет себя ребенок и как он общается с учителями и сверстниками.

При этом в московских школах вводить оценки за поведение пока не планируется, заявила РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

