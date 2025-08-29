Родительские чаты в московских школах переведут в единый мессенджер Ракова: школьные и родительские чаты в Москве с 1 сентября переведут в MAX

С 1 сентября все школьные и родительские чаты Москвы будут переведены в мессенджер MAX, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. Решение связано с исполнением федерального закона, сообщает РИА Новости.

Да, федеральный закон требует, с 1 сентября все школьные и родительские чаты будут переводиться в MAX, – сказала Ракова.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что насильно переводить учителей в мессенджер МAX не станут. По его словам, все участники образовательного процесса плавно перейдут на национальную платформу с защищенными данными и удобным интерфейсом.

До этого жители России получили возможность записываться на прием к врачу через мессенджер MAX напрямую. Функция стала доступна после окончания интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS.

Также сообщалось, что пользователи MAX смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря интеграции передовых технологий «Лаборатории Касперского». Создатели приложения анонсировали новую функцию, призванную усилить безопасность общения и защитить граждан от мошенников. Отмечается, что пользователи смогут узнать название и категорию организации, из которой пишут или звонят, непосредственно во время коммуникации в приложении.