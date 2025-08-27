День знаний — 2025
27 августа 2025 в 21:34

Кравцов рассказал о нюансах внедрения мессенджера MAX в систему образования

Министр Кравцов заявил, что учителей не станут насильно переводить в MAX

Сергей Кравцов

Насильно переводить учителей в мессенджер МAX не станут, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью для телеканала «Россия 1». По его словам, все участники образовательного процесса плавно перейдут на национальную платформу с защищенными данными и удобным интерфейсом.

Здесь нельзя, на мой взгляд, насильно этот переход осуществлять, но мы видим, что там абсолютно удобный, понятный интерфейс и, самое главное, защищенные данные, — высказался Кравцов.

Он отметил, что Минпросвещения советует родителям и педагогам пользоваться МAX. По его словам, многие уже сделали такой выбор.

Ранее Министерство просвещения России установило конкретные временные рамки для выполнения школьниками домашних заданий. Приказ Минпросвещения согласован с Роспотребнадзором и учитывает общую учебную нагрузку. Согласно новым нормам, первоклассники смогут заниматься не более одного часа в день, а для учащихся второго и третьего классов отведено полтора часа. Для четвероклассников предел установлен в два часа.

