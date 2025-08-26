День знаний — 2025
Власти установили время на выполнение домашнего задания для школьников

Минпросвещения установило время на выполнение школьного домашнего задания

Министерство просвещения России определило конкретные временные нормативы для выполнения школьниками домашней работы, заявил глава ведомства Сергей Кравцов, чьи слова передает РИА Новости. Эти новые правила, призванные регулировать общую учебную нагрузку на учащихся, согласованы с Роспотребнадзором.

Министр пояснил, что его ведомство издало приказ, который четко нормирует как объем, так и время, необходимое для выполнения домашнего задания, принимая во внимание общую нагрузку на учеников. Согласно утвержденным нормам, первоклассники должны тратить на внеклассные занятия не более одного часа в день.

Для второклассников и третьеклассников ведомство установило полуторачасовую продолжительность выполнения домашней работы, а четвероклассники должны укладываться в два часа. Меры направлены на предотвращение переутомления детей и оптимизацию учебного процесса.

Ранее председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что большинство граждан поддержали изменение подхода к домашним заданиям. Спикер нижней палаты парламента отметил, что общественность активно поддержала идею совершенствования их форматов.

