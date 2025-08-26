В Госдуме раскрыли, сколько людей поддержали изменения в домашних заданиях Володин: большинство людей поддержали изменение подхода к домашним заданиям

Большинство граждан высказались за изменение подхода к домашним заданиям в школах, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в мессенджере MAX. По его словам, общественность активно поддержала идею совершенствования их форматов, а также корректировки объема и содержания.

Володин подчеркнул, что главная цель этих преобразований заключается в избавлении от излишнего формализма и предотвращении неэффективной траты времени школьниками на выполнение домашних заданий. Он отметил, что люди хотят видеть более осмысленный и продуктивный подход к внеклассной работе.

Спикер Госдумы также напомнил, что российская система образования ранее уже внедряла различные нововведения, основываясь на опыте других стран. Володин считает, что часть этих инноваций действительно способствует улучшению учебного процесса и более глубокому усвоению материала. Однако, по его мнению, некоторые элементы требуют внимательного пересмотра.

Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил о невозможности отменить домашние задания в школах. Он пояснил, что для этого необходимо изменить систему образования во всей стране.