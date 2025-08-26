День знаний — 2025
26 августа 2025 в 15:52

В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников

Пользователи MAX смогут проверять репутацию номеров для защиты от мошенников

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Пользователи MAX теперь смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря интеграции передовых технологий «Лаборатории Касперского», сообщила «Компьютерра» со ссылкой на пресс-службу мессенджера. Так создатели приложения анонсировали новую функцию, призванную усилить безопасность общения и защитить граждан от мошенников.

Представители пресс-службы пояснили, что внедрение этих технологий обеспечит пользователям ценную информацию. Они увидят репутацию звонящего или пишущего номера, узнают категорию организации и ее название непосредственно во время коммуникации в приложении.

«Лаборатория Касперского» и MAX совместно решили реализовать автоматическую проверку номеров. Разработчики убеждены, что эта инициатива предложит пользователям дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества и нежелательных звонков.

В рамках этого же совместного проекта обе компании активно анализируют базу номеров, зарегистрированных в национальном мессенджере. Этот процесс направлен на выявление и противодействие мошенническим схемам.

Ранее жители России получили возможность записываться на прием к врачу через мессенджер MAX напрямую. Функция стала доступна после окончания интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS.

