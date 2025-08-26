В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников

В мессенджер MAX внедрили защиту от мошенников Пользователи MAX смогут проверять репутацию номеров для защиты от мошенников

Пользователи MAX теперь смогут проверять репутацию телефонных номеров благодаря интеграции передовых технологий «Лаборатории Касперского», сообщила «Компьютерра» со ссылкой на пресс-службу мессенджера. Так создатели приложения анонсировали новую функцию, призванную усилить безопасность общения и защитить граждан от мошенников.

Представители пресс-службы пояснили, что внедрение этих технологий обеспечит пользователям ценную информацию. Они увидят репутацию звонящего или пишущего номера, узнают категорию организации и ее название непосредственно во время коммуникации в приложении.

«Лаборатория Касперского» и MAX совместно решили реализовать автоматическую проверку номеров. Разработчики убеждены, что эта инициатива предложит пользователям дополнительный уровень защиты от телефонного мошенничества и нежелательных звонков.

В рамках этого же совместного проекта обе компании активно анализируют базу номеров, зарегистрированных в национальном мессенджере. Этот процесс направлен на выявление и противодействие мошенническим схемам.

Ранее жители России получили возможность записываться на прием к врачу через мессенджер MAX напрямую. Функция стала доступна после окончания интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS.