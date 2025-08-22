У мессенджера MAX появилась новая функция У мессенджера MAX появилась функция записи на прием к врачу

Жители России получили возможность записываться на прием к врачу напрямую через мессенджер MAX. Эта функция стала доступна после завершения интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS, о чем сообщили представители компании.

Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение. Для учреждений, которые уже используют платформу SQNS, после авторизации через мессенджер на главном экране появится иконка Мax. При нажатии на виджет будет открываться диалог с пациентом, — пояснили в компании.

Также было отмечено, что мессенджер планирует интеграцию с различными государственными сервисами. Это позволит медицинским учреждениям напрямую взаимодействовать с пациентами — отправлять уведомления и осуществлять юридическое общение.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что, несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджере MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности. По ее словам, рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.