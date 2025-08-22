Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 12:53

У мессенджера MAX появилась новая функция

У мессенджера MAX появилась функция записи на прием к врачу

Мессенджер МАХ Мессенджер МАХ Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Жители России получили возможность записываться на прием к врачу напрямую через мессенджер MAX. Эта функция стала доступна после завершения интеграции сервиса с медицинской информационной системой SQNS, о чем сообщили представители компании.

Для пользователей в мессенджере будет доступна прямая связь с клиникой, а также онлайн-запись на прием к специалисту через мини-приложение. Для учреждений, которые уже используют платформу SQNS, после авторизации через мессенджер на главном экране появится иконка Мax. При нажатии на виджет будет открываться диалог с пациентом, — пояснили в компании.

Также было отмечено, что мессенджер планирует интеграцию с различными государственными сервисами. Это позволит медицинским учреждениям напрямую взаимодействовать с пациентами — отправлять уведомления и осуществлять юридическое общение.

Ранее представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что, несмотря на повышенную степень защиты в национальном мессенджере MAX, пользователям необходимо соблюдать базовые правила безопасности. По ее словам, рекомендуется проверять личности собеседников, чтобы избежать возможных рисков.

медицина
компании
интернет
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Энергетик ответил, почему Венгрия не использует рычаги давления на Украину
Генерал назвал главную задачу, стоящую перед ВВС Украины
«Осталось человек 15»: разгромленные ВС РФ «азовцы» массово сдалась в плен
«Ловушка голода»: в ООН заметили катастрофическую ситуацию в Газе
Россияне рассказали, как готовятся к наступающей осени
«Население на убой»: в Госдуме раскрыли реальные потери ВСУ
Опасную лазейку для Украины на переговорах вскрыли в Госдуме
Врач предупредила, какие опасные инфекции активизируются осенью
Салат из огурцов с луком: идеальный рецепт для зимних запасов
Столкновение легковушки с «Газелью» обернулось гибелью четырех человек
Силовики выявили в Крыму сеть связи для работы мошенников из Украины
Больше половины студентов остаются в компаниях после стажировки
Хреновина: рецепты, которые заставляют плакать от восторга!
Раскрыта стоимость диверсии на «Северном потоке»
Названы три способа предотвратить массовую атаку пауков осенью
«Жесткое затыкание ртов»: в Госдуме высказались о свободе слова на Западе
Невролог объяснила негативное воздействие кондиционера на сон
Опубликованы кадры задержания подрывника сотрудника ФСИН в ДНР
Захарова предложила медийный диалог
СКР поставил точку в уголовном деле Дмитрия Быкова
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.